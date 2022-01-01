|
|
У Apple з'явилася ідея вбудувати екран у бічну рамку iPhone
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 лют, 2022 08:43
Пропонуємо до обговорення:
Є ймовірність, що повернення Apple до плоских граней в iPhone може бути не лише дизайнерським рішенням. В одному з нових патентів компанії описується практичне застосування такої форми корпусу завдяки інтеграції на сторони смартфона мініатюрних дисплеїв.
Дивися повний текст У Apple з'явилася ідея вбудувати екран у бічну рамку iPhone
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97371
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 08:43
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2178
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 417 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|175
|
Чет 13 січ, 2022 15:34
M-A-X
|
|1
|214
|
|
|2
|396
|