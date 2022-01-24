Про це повідомили в агенції Gremi Personal.
Дивися повний текст Число українських заробітчан у Польщі злетіло на третину.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:16
Число українських заробітчан у Польщі злетіло на третину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Число українських заробітчан у Польщі злетіло на третину.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:01
"Працювати доводиться із порушенням усіх трудових норм: з одним вихідним на тиждень, по 10-12 годин на день."
Так договора ведь не трудовые
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:00
Ніхто не заставляє працювати по 10-12 годин на добу. У Польщі є багато підприємств, де влаштовують по трудовому договору - "Umowa o pracę". І працюй собі по 8 год, з медичною страховкою і усіма офіційними бенефітами та відрахуваннями. Ті хто їдуть працювати по 12 годин, роблять це свідомо, і їх влаштовує такий графік. Просто наша влада нарешті второпала, що скоро в Україні не буде кому працювати, і почала замовляти у журнашлюшок статті на кшталт цієї. Вчора у своєму місті (Луцьк) натрапив на білборд, де було запрошення на роботу на місцеву картонно-паперову фабрику, і ще один трохи далі на підшипниковий завод. Це при тому, що нестачі кадрів на них ніколи не було, тому бачити їх рекламу на білборді було взагалі дуже дивно. Скоро напевно буде як в тому анекдоті: хто останній буде виїжджати з країни, не забудьте вимкнути світло в аеропорту Бориспіль.
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