У травні цього року Україна переходить на облік газу в одиницях енергії.
Дивися повний текст Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як це працюватиме.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:27
Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як це працюватиме.
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:27
оч интересно будет посмотреть как эту калорийность будут втюхивать потребителям. Подозреваю что она начнет расти сразу же в сравнении с периодами ДО нововведений
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:38
Счетчики измеряют кубы, а платить будем за абстрактный кВт...
Фирташ апплодирует стоя!
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:46
И таки да, скорее всего вырастет.
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:48
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:08
Один фиг: абстрактный куб газа, который меряют счетчики, не менее абстрактый, чем куб гарячей воды
Нет желания платить за "абстрактный кВт" -- отключаемся от газа/переходим полностью на электричество: там "мухлевать" еще не научились.
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