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Україна переходить на облік
газу в кіловат-годинах: як...

Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:27

Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...

Пропонуємо до обговорення:
У травні цього року Україна переходить на облік газу в одиницях енергії.

Дивися повний текст Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як це працюватиме.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:27

оч интересно будет посмотреть как эту калорийность будут втюхивать потребителям. Подозреваю что она начнет расти сразу же в сравнении с периодами ДО нововведений
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:38

Счетчики измеряют кубы, а платить будем за абстрактный кВт...
Фирташ апплодирует стоя!
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:46

  ruslan42212 написав:оч интересно будет посмотреть как эту калорийность будут втюхивать потребителям. Подозреваю что она начнет расти сразу же в сравнении с периодами ДО нововведений

https://kyivgaz.ua/images/docs/pokaznyk ... 2_02/9.pdf
И таки да, скорее всего вырастет.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:48

  tmp01 написав:Счетчики измеряют кубы, а платить будем за абстрактный кВт...
Фирташ апплодирует стоя!


Наверное, наоборот.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:08

  vt313 написав:
  tmp01 написав:Счетчики измеряют кубы, а платить будем за абстрактный кВт...


Наверное, наоборот.

Один фиг: абстрактный куб газа, который меряют счетчики, не менее абстрактый, чем куб гарячей воды :lol:
Нет желания платить за "абстрактный кВт" -- отключаемся от газа/переходим полностью на электричество: там "мухлевать" еще не научились.
_hunter
 
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