Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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tmp01 написав:Счетчики измеряют кубы, а платить будем за абстрактный кВт...
Наверное, наоборот.
Один фиг: абстрактный куб газа, который меряют счетчики, не менее абстрактый, чем куб гарячей воды Нет желания платить за "абстрактный кВт" -- отключаемся от газа/переходим полностью на электричество: там "мухлевать" еще не научились.
tmp01 написав:Счетчики измеряют кубы, а платить будем за абстрактный кВт...
Наверное, наоборот.
Один фиг: абстрактный куб газа, который меряют счетчики, не менее абстрактый, чем куб гарячей воды Нет желания платить за "абстрактный кВт" -- отключаемся от газа/переходим полностью на электричество: там "мухлевать" еще не научились.
Если взять переменный ток, то там есть активная и реактивная составляющая
Один фиг: абстрактный куб газа, который меряют счетчики, не менее абстрактый, чем куб гарячей воды Нет желания платить за "абстрактный кВт" -- отключаемся от газа/переходим полностью на электричество: там "мухлевать" еще не научились.
Если взять переменный ток, то там есть активная и реактивная составляющая
tmp01 написав:Счетчики измеряют кубы, а платить будем за абстрактный кВт...
Наверное, наоборот.
Один фиг: абстрактный куб газа, который меряют счетчики, не менее абстрактый, чем куб гарячей воды Нет желания платить за "абстрактный кВт" -- отключаемся от газа/переходим полностью на электричество: там "мухлевать" еще не научились.
Скажем так, претензий к качеству электроэнергии не меньше. А на расход, кстати, влияет напряжение...