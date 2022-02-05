Если сейчас качество определяют на ГРС, то будут измерять как на ГРС так и на ГРП.
Если сейчас платят исходя из стандарта, то будут платить исходя из качества на ГРП.
Где-то так. Само-собой, не сразу, а со временем.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:23
Если сейчас качество определяют на ГРС, то будут измерять как на ГРС так и на ГРП.
Если сейчас платят исходя из стандарта, то будут платить исходя из качества на ГРП.
Где-то так. Само-собой, не сразу, а со временем.
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:37
Так именно для этого всё делается, чтобы даже показатели счётчика кубов не имели особого значения. Я бы даже не додумалась, что так можно.
Скоро за холодную воду будем в киловатт/часах платить. За горячую - так сам бог велел в этом платить.
Додано: Пон 07 лют, 2022 18:40
замутим еще воду, рыбку ловить удобнее. Результат будет один - дороже для абонента. А газ все хуже и хуже. Раньше котел чистил раз в два года. Теперь два раза в год - срабатывает автоматика. То что идет по трубе - полное Г. В новом доме никакого газа - подключить дорого, впаривают бодягу, так еще и абонплата в любом случае.
Додано: Пон 07 лют, 2022 19:03
Тракторист
сравнительно честный...
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:29
Расход энергии? И сильно влияет? Провода от более высокого тока сильнее греются, но в процентах это мелочи (а если не мелочи, то нужно срочно проводку менять). Лампы накаливания потребляют пропорционально квадрату напряжения, но у кого настолько высокое напряжение, чтобы это беспокоило, давно стабилизаторы. На чём ещё оно важно?
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:30
Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як..
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:45
На моём счётчике 12000 кубов, накрученных лет за 7. В котел ни разу не лазил, как и в варочную панель. Также никто из родни/друзей не жаловались, что у них какие-то проблемы с газовым оборудованием. Электрический кВт*ч примерно сравним по цене с газовым только по ночному тарифу. Но, чтобы потреблять только по ночному тарифу, нужно иметь троекратный запас по выделенной мощности и бочку на тонну, что в квартире исключено. Плюс обвязка к этой бочке. Газовый котел на порядок проще, плюс практически безлимитная горячая вода.
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