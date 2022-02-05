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Україна переходить на облік
газу в кіловат-годинах: як...

Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:14

  Svetas написав:
  LutsMan написав:
  BlackAlex написав:В новом доме никакого газа

+100! Абсолютно согласен. ГАЗ - это зло!

Газ-не зло! Зло - это сотня паразитов (иностранных и наших), использующая газ как инструмент ограбления населения. И схема предельна проста. Наш газ (принадлежащий народу Украины) себестоимостью 1000 грн нам втюхивают по 7900 грн. А из нашей трубы, идущей по Украине отбирают газ стоимостью 220 долл (именно столько платят за него немцы и тд) впаривают предприятиям по 2 200 долл (по 51 000 грн!) Вот это госпреступление и дичайшее хищение в особо крупных размерах. ВСЕ европейские страны имеют прямые контракты с Россией, кроме Украины. А не подскажите почему? Воровать тогда низзя будет! Путин Украине предлагает газ по 175 долл. Вот и втюхивают нам пургу про страну-агрессор. И под шумок гребут миллиарды доларов....
Кстати, а почему бензин мы покупаем 40% в России, и 40% в Белоруси - это у страны -агрессора можно покупать? Но про это тишина....и большая военная тайна. С бензином так воровать не получится - берём по мировым ценам. Вот это зло, а не газ.....
Респект Яценюку, заработавшему именно на этой схеме первый миллиард. И сидит сейчас под солнышком Флориды, сдаёт в аренду 20 своих квартир, купленных именно на эти деньги и не грустит.


Засек время через сколько снесут этот "крамольный" пост, совок 2.0 рулит :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:14

Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як..

Svetas написав:...
Скоро за холодную воду будем в киловатт/часах платить. За горячую - так сам бог велел в этом платить.
а за э/э в кубах будем платить
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:15

При всём уважении ко всем, кто высказал своё мнение- F.U., как и этот материал читают люди грамотные... А 99% населения, особенно которым "за 60-65", ни сном ни духом.
А потом БАХ! и все на ушах. Как считать, куда бежать, что делать? А им готовые "вкиловатопреобразователи"- нате, покупайте у нас, мы вам дадим ещё квартал платить в кубах...И плебс, покорно намылив верёвку, выстроился в очередь на автодойку....ну куда же, значит нужно, также "в еуропах делают".
Может нам не грузинов сюда нужно было тащить, а казахов?
leoiskander
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:23

  BlackAlex написав:В новом доме никакого газа

Поддерживаю. Я уже отключился. И не жалею - на электричестве получается дешевле. Про удобство вообще отдельный разговор - индукционка рулит.
И никаких платных согласований при переносе оборудования. :)
N0mad
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:25

Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як..

  Svetas написав:Путин Украине предлагает газ по 175 долл.

Покажите пруф, где он предлагал и что взамен хотел?
  Svetas написав:себестоимостью 1000 грн

Покажите доказательства такой себестоимости.

  antikkristall написав:Засек время через сколько снесут этот "крамольный" пост, совок 2.0 рулит

А вы считаете , что бездоказательная истерика как на лавочке у бабушек имеет право на жизнь на этом форуме?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:42

В Украине поставляют плохо горящий газ, и хотят его стоимость увеличить еще на 7...8% за счет калорийности.
Выступаю с инициативой: я требую, чтобы мне поставляли нормальный газ с калорийностью 7800, а не плохой дорогой газ с якобы калорийностью 8200.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:43

zloy_ukr , как вы замеряли?
Hotab
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