Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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Газ-не зло! Зло - это сотня паразитов (иностранных и наших), использующая газ как инструмент ограбления населения. И схема предельна проста. Наш газ (принадлежащий народу Украины) себестоимостью 1000 грн нам втюхивают по 7900 грн. А из нашей трубы, идущей по Украине отбирают газ стоимостью 220 долл (именно столько платят за него немцы и тд) впаривают предприятиям по 2 200 долл (по 51 000 грн!) Вот это госпреступление и дичайшее хищение в особо крупных размерах. ВСЕ европейские страны имеют прямые контракты с Россией, кроме Украины. А не подскажите почему? Воровать тогда низзя будет! Путин Украине предлагает газ по 175 долл. Вот и втюхивают нам пургу про страну-агрессор. И под шумок гребут миллиарды доларов.... Кстати, а почему бензин мы покупаем 40% в России, и 40% в Белоруси - это у страны -агрессора можно покупать? Но про это тишина....и большая военная тайна. С бензином так воровать не получится - берём по мировым ценам. Вот это зло, а не газ..... Респект Яценюку, заработавшему именно на этой схеме первый миллиард. И сидит сейчас под солнышком Флориды, сдаёт в аренду 20 своих квартир, купленных именно на эти деньги и не грустит.
Засек время через сколько снесут этот "крамольный" пост, совок 2.0 рулит
При всём уважении ко всем, кто высказал своё мнение- F.U., как и этот материал читают люди грамотные... А 99% населения, особенно которым "за 60-65", ни сном ни духом. А потом БАХ! и все на ушах. Как считать, куда бежать, что делать? А им готовые "вкиловатопреобразователи"- нате, покупайте у нас, мы вам дадим ещё квартал платить в кубах...И плебс, покорно намылив верёвку, выстроился в очередь на автодойку....ну куда же, значит нужно, также "в еуропах делают". Может нам не грузинов сюда нужно было тащить, а казахов?
В Украине поставляют плохо горящий газ, и хотят его стоимость увеличить еще на 7...8% за счет калорийности. Выступаю с инициативой: я требую, чтобы мне поставляли нормальный газ с калорийностью 7800, а не плохой дорогой газ с якобы калорийностью 8200.