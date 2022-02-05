Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...

Svetas написав:

LutsMan написав: BlackAlex написав: В новом доме никакого газа В новом доме никакого газа

+100! Абсолютно согласен. ГАЗ - это зло! +100! Абсолютно согласен. ГАЗ - это зло!

Газ-не зло! Зло - это сотня паразитов (иностранных и наших), использующая газ как инструмент ограбления населения. И схема предельна проста. Наш газ (принадлежащий народу Украины) себестоимостью 1000 грн нам втюхивают по 7900 грн. А из нашей трубы, идущей по Украине отбирают газ стоимостью 220 долл (именно столько платят за него немцы и тд) впаривают предприятиям по 2 200 долл (по 51 000 грн!) Вот это госпреступление и дичайшее хищение в особо крупных размерах. ВСЕ европейские страны имеют прямые контракты с Россией, кроме Украины. А не подскажите почему? Воровать тогда низзя будет! Путин Украине предлагает газ по 175 долл. Вот и втюхивают нам пургу про страну-агрессор. И под шумок гребут миллиарды доларов....Кстати, а почему бензин мы покупаем 40% в России, и 40% в Белоруси - это у страны -агрессора можно покупать? Но про это тишина....и большая военная тайна. С бензином так воровать не получится - берём по мировым ценам. Вот это зло, а не газ.....Респект Яценюку, заработавшему именно на этой схеме первый миллиард. И сидит сейчас под солнышком Флориды, сдаёт в аренду 20 своих квартир, купленных именно на эти деньги и не грустит.