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Україна переходить на облік
газу в кіловат-годинах: як...

Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:15

При всём уважении ко всем, кто высказал своё мнение- F.U., как и этот материал читают люди грамотные... А 99% населения, особенно которым "за 60-65", ни сном ни духом.
А потом БАХ! и все на ушах. Как считать, куда бежать, что делать? А им готовые "вкиловатопреобразователи"- нате, покупайте у нас, мы вам дадим ещё квартал платить в кубах...И плебс, покорно намылив верёвку, выстроился в очередь на автодойку....ну куда же, значит нужно, также "в еуропах делают".
Может нам не грузинов сюда нужно было тащить, а казахов?
leoiskander
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:18

Больше всего мне ну очень понравилось, что украинцы платят за комуналку столько же как британцы по три тыс гривень. У нас в Запорожье людям за отопление выставили счет 12000гр, так что не нужно ля ля.
ljrnjh_000
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:23

  BlackAlex написав:В новом доме никакого газа

Поддерживаю. Я уже отключился. И не жалею - на электричестве получается дешевле. Про удобство вообще отдельный разговор - индукционка рулит.
И никаких платных согласований при переносе оборудования. :)
N0mad
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:25

Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як..

  Svetas написав:Путин Украине предлагает газ по 175 долл.

Покажите пруф, где он предлагал и что взамен хотел?
  Svetas написав:себестоимостью 1000 грн

Покажите доказательства такой себестоимости.

  antikkristall написав:Засек время через сколько снесут этот "крамольный" пост, совок 2.0 рулит

А вы считаете , что бездоказательная истерика как на лавочке у бабушек имеет право на жизнь на этом форуме?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:42

В Украине поставляют плохо горящий газ, и хотят его стоимость увеличить еще на 7...8% за счет калорийности.
Выступаю с инициативой: я требую, чтобы мне поставляли нормальный газ с калорийностью 7800, а не плохой дорогой газ с якобы калорийностью 8200.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:43

zloy_ukr , как вы замеряли?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:09

Hotab Я не обязан замерять (прибор стоит 200 тыс. долларов ).
Никто не может требовать, чтобы потребитель например, измерял частоту сети, или спектр электричества.
Потребитель имеет право требовать, что-бы ему предоставляли качественные услуги.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Вів 08 лют, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:14

  zloy_ukr написав:В Украине поставляют плохо горящий газ, и хотят его стоимость увеличить еще на 7...8% за счет калорийности.
Выступаю с инициативой: я требую, чтобы мне поставляли нормальный газ с калорийностью 7800, а не плохой дорогой газ с якобы калорийностью 8200.


Вот это и делают.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:31

  zloy_ukr написав:Hotab Я не обязан замерять (прибор стоит 200 тыс. долларов ).
\\\

Так откуда инфа о некачественности газа -- подподъездные бабки сказали? И как вы будете проверять, когда "они" скажут "все -- теперь мы поставляем качественный газ!"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:45

_hunter Так откуда инфа о некачественности газа --

Даже если замерить калорийность - будет обвинение в неправильном измерении, и несертифицированном оборудовании.
Информация косвенная: по роду деятельности: газовые котлы (при меньшей среднемесячной температуре) потребляют намного больше газа.
zloy_ukr
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  #<1234>
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