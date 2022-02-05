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Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 лют, 2022 09:15
При всём уважении ко всем, кто высказал своё мнение- F.U., как и этот материал читают люди грамотные... А 99% населения, особенно которым "за 60-65", ни сном ни духом.
А потом БАХ! и все на ушах. Как считать, куда бежать, что делать? А им готовые "вкиловатопреобразователи"- нате, покупайте у нас, мы вам дадим ещё квартал платить в кубах...И плебс, покорно намылив верёвку, выстроился в очередь на автодойку....ну куда же, значит нужно, также "в еуропах делают".
Может нам не грузинов сюда нужно было тащить, а казахов?
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leoiskander
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Додано: Вів 08 лют, 2022 09:18
Больше всего мне ну очень понравилось, что украинцы платят за комуналку столько же как британцы по три тыс гривень. У нас в Запорожье людям за отопление выставили счет 12000гр, так что не нужно ля ля.
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ljrnjh_000
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Додано: Вів 08 лют, 2022 09:23
BlackAlex написав:
В новом доме никакого газа
Поддерживаю. Я уже отключился. И не жалею - на электричестве получается дешевле. Про удобство вообще отдельный разговор - индукционка рулит.
И никаких платных согласований при переносе оборудования.
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N0mad
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Додано: Вів 08 лют, 2022 09:25
Svetas написав:
Путин Украине предлагает газ по 175 долл.
Покажите пруф, где он предлагал и что взамен хотел?
Svetas написав:
себестоимостью 1000 грн
Покажите доказательства такой себестоимости.
antikkristall написав:
Засек время через сколько снесут этот "крамольный" пост, совок 2.0 рулит
А вы считаете , что бездоказательная истерика как на лавочке у бабушек имеет право на жизнь на этом форуме?
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Hotab
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Додано: Вів 08 лют, 2022 09:42
В Украине поставляют плохо горящий газ, и хотят его стоимость увеличить еще на 7...8% за счет калорийности.
Выступаю с инициативой: я требую, чтобы мне поставляли нормальный газ с калорийностью 7800, а не плохой дорогой газ с якобы калорийностью 8200.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 08 лют, 2022 09:43
zloy_ukr , как вы замеряли?
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Hotab
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:09
Hotab Я не обязан замерять (прибор стоит 200 тыс. долларов ).
Никто не может требовать, чтобы потребитель например, измерял частоту сети, или спектр электричества.
Потребитель имеет право требовать, что-бы ему предоставляли качественные услуги.
Востаннє редагувалось zloy_ukr
в Вів 08 лют, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:14
zloy_ukr написав:
В Украине поставляют плохо горящий газ, и хотят его стоимость увеличить еще на 7...8% за счет калорийности.
Выступаю с инициативой: я требую, чтобы мне поставляли нормальный газ с калорийностью 7800, а не плохой дорогой газ с якобы калорийностью 8200.
Вот это и делают.
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vt313
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:31
zloy_ukr написав:Hotab
Я не обязан замерять (прибор стоит 200 тыс. долларов ).
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Так откуда инфа о некачественности газа -- подподъездные бабки сказали? И как вы будете проверять, когда "они" скажут "все -- теперь мы поставляем качественный газ!"?
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_hunter
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:45
_hunter Так откуда инфа о некачественности газа --
Даже если замерить калорийность - будет обвинение в неправильном измерении, и несертифицированном оборудовании.
Информация косвенная: по роду деятельности: газовые котлы (при меньшей среднемесячной температуре) потребляют намного больше газа.
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zloy_ukr
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