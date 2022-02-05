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Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:50
чтобы считать объем полученной энергии нужны специальные приборы учета а не виртуальные формулы
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:00
zloy_ukr написав:
_hunter Так откуда инфа о некачественности газа --
Даже если замерить калорийность - будет обвинение в неправильном измерении, и несертифицированном оборудовании.
Информация косвенная: по роду деятельности: газовые котлы (при меньшей среднемесячной температуре) потребляют намного больше газа.
Ну т.е. измеренией таки до сих пор не было -- и вся инфа таки от подподъездных бабок?
Какие котлы (при меньшей среднемесячной температуре) потребляют намного больше газа? -- намного больше, чем _что_?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:11
zloy_ukr написав:
Даже если замерить калорийность - будет обвинение в неправильном измерении, и несертифицированном оборудовании.
У вас есть прекрасный выбор: или платите им сколько они хотят, или отключитесь и не платите им вообще. Платите за электричество. Это ещё и дешевле.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:28
zloy_ukr написав:
_hunter Так откуда инфа о некачественности газа --
Даже если замерить калорийность - будет обвинение в неправильном измерении, и несертифицированном оборудовании.
Информация косвенная: по роду деятельности: газовые котлы (при меньшей среднемесячной температуре) потребляют намного больше газа.
Газовые котлы, как и сети после них, со временем теряют КПД.
В общем ясно, вы просто пальцем в небо сказали. Как та барышня, у которой себестомость добычи 1000 грн и путен наливает по 175 долларов без проблем каждому.
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