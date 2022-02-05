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Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 лют, 2022 10:50
чтобы считать объем полученной энергии нужны специальные приборы учета а не виртуальные формулы
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2baobab224
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:00
zloy_ukr написав:
_hunter Так откуда инфа о некачественности газа --
Даже если замерить калорийность - будет обвинение в неправильном измерении, и несертифицированном оборудовании.
Информация косвенная: по роду деятельности: газовые котлы (при меньшей среднемесячной температуре) потребляют намного больше газа.
Ну т.е. измеренией таки до сих пор не было -- и вся инфа таки от подподъездных бабок?
Какие котлы (при меньшей среднемесячной температуре) потребляют намного больше газа? -- намного больше, чем _что_?
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_hunter
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:11
zloy_ukr написав:
Даже если замерить калорийность - будет обвинение в неправильном измерении, и несертифицированном оборудовании.
У вас есть прекрасный выбор: или платите им сколько они хотят, или отключитесь и не платите им вообще. Платите за электричество. Это ещё и дешевле.
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N0mad
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:28
zloy_ukr написав:
_hunter Так откуда инфа о некачественности газа --
Даже если замерить калорийность - будет обвинение в неправильном измерении, и несертифицированном оборудовании.
Информация косвенная: по роду деятельности: газовые котлы (при меньшей среднемесячной температуре) потребляют намного больше газа.
Газовые котлы, как и сети после них, со временем теряют КПД.
В общем ясно, вы просто пальцем в небо сказали. Как та барышня, у которой себестомость добычи 1000 грн и путен наливает по 175 долларов без проблем каждому.
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Hotab
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1
Додано: Вів 08 лют, 2022 11:53
Раніше вже писали:
Щоб порахувати вартість кіловат-годин, необхідно застосувати формулу: ціна газу (7,99 гривень за кубометр) плюс тариф на розподіл (середній по країні 1,1 гривень за кубометр) і все це розділити на коефіцієнт теплоти згоряння — тобто 10,77. У цьому прикладі ми отримали 0,84 гривні за кіловат-годину з транспортуванням
Цікаве число...
Таке враження ніби підганяли результат якраз до нічного тарифу електрики.
Насправді ж 10.77 кВт*годин/м³ (= "вища теплота згорання" -- це коли все тепло забирають навіть і з диму) можна отримати лише посмертно -- зашпаклювавши перед тим всі витяжки та інші можливості відводу продуктів згорання (з чадним газом включно) на кухні.
Так собі ідея...
А котел видасть добре якщо 9 кВт*годин/м³. Бо "нижча теплота згорання" -- це всього 9.45 кВт*годин/м³, і її ще треба помножити на ККД котла...
Та й транспортування таке дешеве лише у Києві й ще деяких міськгазах.
А "пересічними" в областях -- 2₴/м³.
Отже 10₴ / 9 = 1.11 ₴/кВт*годин.
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Bobua
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3
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:18
Поки держава дозволяє контролювати енергетичні монополії всіляким офшорам- добра не буде. Любе "європейське покращення" буде вести до грабунку тої ж держави і населення(((
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Cris
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:29
Cris написав:
Поки держава дозволяє контролювати енергетичні монополії всіляким офшорам- добра не буде. Любе "європейське покращення" буде вести до грабунку тої ж держави і населення(((
Спасибо, Кэп!
-- делать-то что предлагается? -- волшебника на Голобом Вертолете подождать -- пусть порешает?
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_hunter
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01
N0mad написав:
Платите за электричество. Это ещё и дешевле.
В 1 куб.м. газа 9 кВт*ч с учетом КПД газового котла. Для кого э/э дешевле газа? Для юриков, которым газ по 2 евро за куб продают?
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summacut
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:21
Я когда строил дом (2018), то отказался от проведения газа. На момент проекта стоимость только проведения газовой трубы и проекта на бумаге = 12 лет купить дрова. Предпочел вложиться в утепление. До -5 хватает электрокотла, если ниже то подтапливаю углем
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AndrewVlasov
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