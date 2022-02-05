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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:41
Крім того, ніхто не враховує те, що для згоряння газу потрібен постійний приток свіжого повітря, а значить і ВІДТОК повітря. Тобто ми все одно частково гріємо не те, що нам потрібно, а просто навколишнє середовище.
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:07
Там все сложнее. При высоких температурах начинается реакция азота с кислородом.
Это эндотермические реакции. Т.е. часть энергии уходит на создание различных оксидов.
Если хочется получить высокий КПД, нужно или подавать в зону горения кислород или применять сложные технические вещи, типа впрыска пара с последующей его утилизацией.
Но это не для простого котла.
А тепловые насосы уже довольно дешевые и эффективные.
Додано: Вів 08 лют, 2022 18:59
Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як..
Это ненадолго
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:13
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