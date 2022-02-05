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Україна переходить на облік
газу в кіловат-годинах: як...

Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:41

Крім того, ніхто не враховує те, що для згоряння газу потрібен постійний приток свіжого повітря, а значить і ВІДТОК повітря. Тобто ми все одно частково гріємо не те, що нам потрібно, а просто навколишнє середовище.
arza1963
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:07

  arza1963 написав:Крім того, ніхто не враховує те, що для згоряння газу потрібен постійний приток свіжого повітря, а значить і ВІДТОК повітря. Тобто ми все одно частково гріємо не те, що нам потрібно, а просто навколишнє середовище.


Там все сложнее. При высоких температурах начинается реакция азота с кислородом.
Это эндотермические реакции. Т.е. часть энергии уходит на создание различных оксидов.

Если хочется получить высокий КПД, нужно или подавать в зону горения кислород или применять сложные технические вещи, типа впрыска пара с последующей его утилизацией.
Но это не для простого котла.

А тепловые насосы уже довольно дешевые и эффективные.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:59

Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як..

N0mad написав: Платите за электричество. Это ещё и дешевле.

Это ненадолго
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:13

  GALeon написав:
N0mad написав: Платите за электричество. Это ещё и дешевле.

Это ненадолго


Солнечные панели ограничат рост цен.
vt313
 
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