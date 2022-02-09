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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:41
Крім того, ніхто не враховує те, що для згоряння газу потрібен постійний приток свіжого повітря, а значить і ВІДТОК повітря. Тобто ми все одно частково гріємо не те, що нам потрібно, а просто навколишнє середовище.
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:07
Там все сложнее. При высоких температурах начинается реакция азота с кислородом.
Это эндотермические реакции. Т.е. часть энергии уходит на создание различных оксидов.
Если хочется получить высокий КПД, нужно или подавать в зону горения кислород или применять сложные технические вещи, типа впрыска пара с последующей его утилизацией.
Но это не для простого котла.
А тепловые насосы уже довольно дешевые и эффективные.
Додано: Вів 08 лют, 2022 18:59
Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як..
Это ненадолго
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:13
Додано: Сер 09 лют, 2022 23:56
Это ложное утверждение. Даже у древних котлов прошлого века КПД был более 60%. Сейчас у котлов номинальный КПД как правило в диапазоне 92-97%.
Например взять
Но для современных котлов и это плохой результат. Современные конденсационные котлы имеют КПД до 111%, т.к. используют не только тепло продуктов сгорания, но и энергию затраченную на парообразование. Их КПД превышает 100%, т.к. они умеют утилизировать энергию пара за счет конденсации.
Однако теплосети в плане КПД пошли еще дальше. Сжигаемый газ и сопутствующие расходы окупают за счет тарифа на отопление. А на выходе помимо тепла получают еще электроэнергию, которую продают государству
Считал для ХТС, по утвержденным НКРЕКП тарифам, если считать что стоимость газа включенная в тариф на тепло уходит на закупку газа, то цена закупки получается 8.05 грн/м3, а газ используется 8050.30106 ккал/м3.
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