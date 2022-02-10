Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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Крім того, ніхто не враховує те, що для згоряння газу потрібен постійний приток свіжого повітря, а значить і ВІДТОК повітря. Тобто ми все одно частково гріємо не те, що нам потрібно, а просто навколишнє середовище.
arza1963 написав:Крім того, ніхто не враховує те, що для згоряння газу потрібен постійний приток свіжого повітря, а значить і ВІДТОК повітря. Тобто ми все одно частково гріємо не те, що нам потрібно, а просто навколишнє середовище.
Там все сложнее. При высоких температурах начинается реакция азота с кислородом. Это эндотермические реакции. Т.е. часть энергии уходит на создание различных оксидов.
Если хочется получить высокий КПД, нужно или подавать в зону горения кислород или применять сложные технические вещи, типа впрыска пара с последующей его утилизацией. Но это не для простого котла.
А тепловые насосы уже довольно дешевые и эффективные.
Это ложное утверждение. Даже у древних котлов прошлого века КПД был более 60%. Сейчас у котлов номинальный КПД как правило в диапазоне 90-97% и выше.
Например взять ТЭЦ5, на которой используются старые котлы ПТВМ-180, у которого КПД=91% при работе на газе и КПД=90% при работе на мазуте.
Но для современных котлов и это плохой результат. Современные конденсационные котлы имеют КПД до 111%, т.к. используют не только тепло продуктов сгорания, но и энергию затраченную на парообразование. Их КПД превышает 100%, т.к. за 100% принимается удельная теплота сгорания газа – количество тепла только в продуктах сгорания, а конденсационные котлы умеют извлекать (за счет конденсации) еще и энергию пара возникающего при окислении газа.
Однако наши ТЭЦ в плане КПД пошли еще дальше. Сжигаемый газ и сопутствующие расходы окупают за счет тарифа на отопление. А на выходе помимо тепла получают электроэнергию, которую продают государству
Считал для ХТС, по утвержденным НКРЕКП тарифам, если считать что стоимость газа включенная в тариф на тепло уходит на закупку газа, то цена закупки получается 8.05 грн/м3, а газ используется 8050.30106 ккал/м3. Затраты на 1 Гкал получаются 136.5043482 м3 газа.
Отпускают тепло теплосетям по 1268.4 грн/Гкал, в которых 1099.663325 грн/Гкал - стоимость топлива. Теплосети накручивают свои расходы, добавляют НДС и получается тариф 1539.5 грн/Гкал. А параллельно ТЭЦ получает также электроэнергию, которую продает государству.
Это ложное утверждение. Даже у древних котлов прошлого века КПД был более 60%. Сейчас у котлов номинальный КПД как правило в диапазоне 90-97% и выше.
Например взять ТЭЦ5, на которой используются старые котлы ПТВМ-180, у которого КПД=91% при работе на газе и КПД=90% при работе на мазуте.
Но для современных котлов и это плохой результат. Современные конденсационные котлы имеют КПД до 111%, т.к. используют не только тепло продуктов сгорания, но и энергию затраченную на парообразование. Их КПД превышает 100%, т.к. за 100% принимается удельная теплота сгорания газа – количество тепла только в продуктах сгорания, а конденсационные котлы умеют извлекать (за счет конденсации) еще и энергию пара возникающего при окислении газа.
Однако наши ТЭЦ в плане КПД пошли еще дальше. Сжигаемый газ и сопутствующие расходы окупают за счет тарифа на отопление. А на выходе помимо тепла получают электроэнергию, которую продают государству
Считал для ХТС, по утвержденным НКРЕКП тарифам, если считать что стоимость газа включенная в тариф на тепло уходит на закупку газа, то цена закупки получается 8.05 грн/м3, а газ используется 8050.30106 ккал/м3. Затраты на 1 Гкал получаются 136.5043482 м3 газа.
Отпускают тепло теплосетям по 1268.4 грн/Гкал, в которых 1099.663325 грн/Гкал - стоимость топлива. Теплосети накручивают свои расходы, добавляют НДС и получается тариф 1539.5 грн/Гкал. А параллельно ТЭЦ получает также электроэнергию, которую продает государству.
Это расчетный КПД. Можете эти расчеты где-то найти? Ну и ТЭЦ довольно сложная система (я писал, что там есть). Речь идет о домашнем котле, где всех этих технических устройств нет.