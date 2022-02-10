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Україна переходить на облік
газу в кіловат-годинах: як...

Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:41

Крім того, ніхто не враховує те, що для згоряння газу потрібен постійний приток свіжого повітря, а значить і ВІДТОК повітря. Тобто ми все одно частково гріємо не те, що нам потрібно, а просто навколишнє середовище.
arza1963
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:07

  arza1963 написав:Крім того, ніхто не враховує те, що для згоряння газу потрібен постійний приток свіжого повітря, а значить і ВІДТОК повітря. Тобто ми все одно частково гріємо не те, що нам потрібно, а просто навколишнє середовище.


Там все сложнее. При высоких температурах начинается реакция азота с кислородом.
Это эндотермические реакции. Т.е. часть энергии уходит на создание различных оксидов.

Если хочется получить высокий КПД, нужно или подавать в зону горения кислород или применять сложные технические вещи, типа впрыска пара с последующей его утилизацией.
Но это не для простого котла.

А тепловые насосы уже довольно дешевые и эффективные.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:59

Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як..

N0mad написав: Платите за электричество. Это ещё и дешевле.

Это ненадолго
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:13

  GALeon написав:
N0mad написав: Платите за электричество. Это ещё и дешевле.

Это ненадолго


Солнечные панели ограничат рост цен.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:56

  vt313 написав:КПД котла 0.5, будет за счастье.


Это ложное утверждение. Даже у древних котлов прошлого века КПД был более 60%. Сейчас у котлов номинальный КПД как правило в диапазоне 90-97% и выше.

Например взять ТЭЦ5, на которой используются старые котлы ПТВМ-180, у которого КПД=91% при работе на газе и КПД=90% при работе на мазуте.


Но для современных котлов и это плохой результат. Современные конденсационные котлы имеют КПД до 111%, т.к. используют не только тепло продуктов сгорания, но и энергию затраченную на парообразование. Их КПД превышает 100%, т.к. за 100% принимается удельная теплота сгорания газа – количество тепла только в продуктах сгорания, а конденсационные котлы умеют извлекать (за счет конденсации) еще и энергию пара возникающего при окислении газа.

Однако наши ТЭЦ в плане КПД пошли еще дальше. Сжигаемый газ и сопутствующие расходы окупают за счет тарифа на отопление. А на выходе помимо тепла получают электроэнергию, которую продают государству :)

Считал для ХТС, по утвержденным НКРЕКП тарифам, если считать что стоимость газа включенная в тариф на тепло уходит на закупку газа, то цена закупки получается 8.05 грн/м3, а газ используется 8050.30106 ккал/м3. Затраты на 1 Гкал получаются 136.5043482 м3 газа.

Отпускают тепло теплосетям по 1268.4 грн/Гкал, в которых 1099.663325 грн/Гкал - стоимость топлива. Теплосети накручивают свои расходы, добавляют НДС и получается тариф 1539.5 грн/Гкал. А параллельно ТЭЦ получает также электроэнергию, которую продает государству.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:40

  Цитрин написав:
  vt313 написав:КПД котла 0.5, будет за счастье.


Это ложное утверждение. Даже у древних котлов прошлого века КПД был более 60%. Сейчас у котлов номинальный КПД как правило в диапазоне 90-97% и выше.

Например взять ТЭЦ5, на которой используются старые котлы ПТВМ-180, у которого КПД=91% при работе на газе и КПД=90% при работе на мазуте.


Но для современных котлов и это плохой результат. Современные конденсационные котлы имеют КПД до 111%, т.к. используют не только тепло продуктов сгорания, но и энергию затраченную на парообразование. Их КПД превышает 100%, т.к. за 100% принимается удельная теплота сгорания газа – количество тепла только в продуктах сгорания, а конденсационные котлы умеют извлекать (за счет конденсации) еще и энергию пара возникающего при окислении газа.

Однако наши ТЭЦ в плане КПД пошли еще дальше. Сжигаемый газ и сопутствующие расходы окупают за счет тарифа на отопление. А на выходе помимо тепла получают электроэнергию, которую продают государству :)

Считал для ХТС, по утвержденным НКРЕКП тарифам, если считать что стоимость газа включенная в тариф на тепло уходит на закупку газа, то цена закупки получается 8.05 грн/м3, а газ используется 8050.30106 ккал/м3. Затраты на 1 Гкал получаются 136.5043482 м3 газа.

Отпускают тепло теплосетям по 1268.4 грн/Гкал, в которых 1099.663325 грн/Гкал - стоимость топлива. Теплосети накручивают свои расходы, добавляют НДС и получается тариф 1539.5 грн/Гкал. А параллельно ТЭЦ получает также электроэнергию, которую продает государству.


Это расчетный КПД.
Можете эти расчеты где-то найти?
Ну и ТЭЦ довольно сложная система (я писал, что там есть).
Речь идет о домашнем котле, где всех этих технических устройств нет.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:32

  vt313 написав:Это расчетный КПД.
Можете эти расчеты где-то найти?


91% - это КПД указанный в характеристиках котла ПТВМ-180 производителем. См. таблицу с характеристиками, ссылка была в тексте.

И 91% по нынешним меркам плохой КПД для котлов. Лет 20 назад это был бы неплохой результат, но время течет, технологии развиваются.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:11

  Цитрин написав:
  vt313 написав:Это расчетный КПД.
Можете эти расчеты где-то найти?


91% - это КПД указанный в характеристиках котла ПТВМ-180 производителем. См. таблицу с характеристиками, ссылка была в тексте.

И 91% по нынешним меркам плохой КПД для котлов. Лет 20 назад это был бы неплохой результат, но время течет, технологии развиваются.


Указан расчетный КПД. Предполагается, что сгорание будет полное. На практике такого не бывает. И там еще есть нюансы, практически недостижимые.

У Вас стоит котел?
Полное сгорание предполагает как минимум, если с 1 кг. метана получается 2.25 кг воды (чистой).
Попробуйте.
vt313
 
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