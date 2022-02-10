Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...

Додано: Сер 09 лют, 2022 23:56

vt313 написав: КПД котла 0.5, будет за счастье. КПД котла 0.5, будет за счастье.

Это ложное утверждение. Даже у древних котлов прошлого века КПД был более 60%. Сейчас у котлов номинальный КПД как правило в диапазоне 90-97% и выше.Например взять, на которой используются старые котлы, у которого КПД=91% при работе на газе и КПД=90% при работе на мазуте.Но для современных котлов и это плохой результат. Современные конденсационные котлы имеют, т.к. используют не только тепло продуктов сгорания, но и энергию затраченную на парообразование. Их КПД превышает 100%, т.к. за 100% принимается удельная теплота сгорания газа – количество тепла только в продуктах сгорания, а конденсационные котлы умеют извлекать (за счет конденсации) еще и энергию пара возникающего при окислении газа.Однако наши ТЭЦ в плане КПД пошли еще дальше. Сжигаемый газ и сопутствующие расходы окупают за счет тарифа на отопление. А на выходе помимо тепла получают электроэнергию, которую продают государствуСчитал для ХТС, по утвержденным НКРЕКП тарифам, если считать что стоимость газа включенная в тариф на тепло уходит на закупку газа, то цена закупки получается 8.05 грн/м3, а газ используется 8050.30106 ккал/м3. Затраты на 1 Гкал получаются 136.5043482 м3 газа.Отпускают тепло теплосетям по 1268.4 грн/Гкал, в которых 1099.663325 грн/Гкал - стоимость топлива. Теплосети накручивают свои расходы, добавляют НДС и получается тариф 1539.5 грн/Гкал. А параллельно ТЭЦ получает также электроэнергию, которую продает государству.