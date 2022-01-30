Авіаперевізник оператора "Нова пошта" Supernova Airlines отримав перші два літаки у лізинг, планує перший рейс у вересні.
Дивися повний текст Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли розпочнуть польоти.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:56
Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли...
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Дивися повний текст Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли розпочнуть польоти.
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:56
Что тут сказать? Молодцы таки ""Новая почта", Сервис и скорость доставки несоизмеримы с Укрпочтой. Всё государственное - плохо! Успехов Вам, ребята.
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