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Авіалінії «Нової пошти»
отримали перші літаки: коли...

Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:56

Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли...

Пропонуємо до обговорення:
Авіаперевізник оператора "Нова пошта" Supernova Airlines отримав перші два літаки у лізинг, планує перший рейс у вересні.

Дивися повний текст Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли розпочнуть польоти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:56

Что тут сказать? Молодцы таки ""Новая почта", Сервис и скорость доставки несоизмеримы с Укрпочтой. Всё государственное - плохо! Успехов Вам, ребята.
Svetas
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:40

І ліміт же на безмитну пересилку підняли на половину. Суапдєніє?
klug
 
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