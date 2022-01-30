Авіаперевізник оператора "Нова пошта" Supernova Airlines отримав перші два літаки у лізинг, планує перший рейс у вересні.
Дивися повний текст Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли розпочнуть польоти.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:56
Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли розпочнуть польоти.
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:56
Что тут сказать? Молодцы таки ""Новая почта", Сервис и скорость доставки несоизмеримы с Укрпочтой. Всё государственное - плохо! Успехов Вам, ребята.
Додано: Вів 08 лют, 2022 00:50
Додано: Вів 08 лют, 2022 09:32
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:51
Менеджменту Укрпочты наверное стоит издать методичку. Как иметь 100% рынка и как все это прос...ть. Ничего ценного Укрпочтой посылать нельзя, воруют даже китайскую дешевку
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:17
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:23
Re: Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли...
главное, чтобы не пришли дяди и не отобрали бизнес.
Укрпочта зло (возможно там маленькие з/п, так как сотрудники, мягко говоря, странные, каждый поход на почту это как минимум психологический стресс).
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:04
..ать позорище!
А где заказы на отечественные самые лучшие транспортники в Мире?
Или нам врага не нужно - дай ... поправить(свё материальное положение и семьи)
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:17
Полная чушь за шесть лет ежедневной работы пропало два отправления причем оба раза за пределами Украины - первый раз в Германии, второй раз во Франции, оба раза по результатам расследования мне, как отправителю, выплатили полную компенсацию. Еще раз, в разгар пандемии 2020, не смогли доставить отправление в Коста-Рику, посылка вернулась назад и деньги уплаченные за пересылку вернули. Посмотрим сможет ли НП предложить конкуретные тарифы на доставку, например,в США, если да то можно и попробывать.
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