RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Авіалінії «Нової пошти»
отримали перші літаки: коли...

Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:56

Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли...

Пропонуємо до обговорення:
Авіаперевізник оператора "Нова пошта" Supernova Airlines отримав перші два літаки у лізинг, планує перший рейс у вересні.

Дивися повний текст Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли розпочнуть польоти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97400
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:56

Что тут сказать? Молодцы таки ""Новая почта", Сервис и скорость доставки несоизмеримы с Укрпочтой. Всё государственное - плохо! Успехов Вам, ребята.
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 01.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:40

І ліміт же на безмитну пересилку підняли на половину. Суапдєніє?
klug
 
Повідомлень: 6606
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:50

  Svetas написав:Что тут сказать? Молодцы таки ""Новая почта", Сервис и скорость доставки несоизмеримы с Укрпочтой. Всё государственное - плохо! Успехов Вам, ребята.


иногда соизмеримы, УкрПошта дешевле )
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3761
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:32

  klug написав:І ліміт же на безмитну пересилку підняли на половину. Суапдєніє?

Не совпадение, а закономерность. Лимит подняли - товарооборот вырос - стало выгодно заняться авиа-перевозкой.
Joоke
 
Повідомлень: 96
З нами з: 13.04.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:51

Менеджменту Укрпочты наверное стоит издать методичку. Как иметь 100% рынка и как все это прос...ть. Ничего ценного Укрпочтой посылать нельзя, воруют даже китайскую дешевку
AndrewVlasov
 
Повідомлень: 9
З нами з: 01.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:17

  AndrewVlasov написав:Ничего ценного Укрпочтой посылать нельзя, воруют даже китайскую дешевку

Зачем наговаривать. Все отлично доходит. По собственному опыту потерь менее 0,1%.
alter
 
Повідомлень: 974
З нами з: 14.05.08
Подякував: 333 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:23

Re: Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли...

главное, чтобы не пришли дяди и не отобрали бизнес.
Укрпочта зло (возможно там маленькие з/п, так как сотрудники, мягко говоря, странные, каждый поход на почту это как минимум психологический стресс).
Примат
 
Повідомлень: 104
З нами з: 09.12.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:04

..ать позорище!
А где заказы на отечественные самые лучшие транспортники в Мире?
Или нам врага не нужно - дай ... поправить(свё материальное положение и семьи)
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9354
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:17

  AndrewVlasov написав:Менеджменту Укрпочты наверное стоит издать методичку. Как иметь 100% рынка и как все это прос...ть. Ничего ценного Укрпочтой посылать нельзя, воруют даже китайскую дешевку


Полная чушь за шесть лет ежедневной работы пропало два отправления причем оба раза за пределами Украины - первый раз в Германии, второй раз во Франции, оба раза по результатам расследования мне, как отправителю, выплатили полную компенсацию. Еще раз, в разгар пандемии 2020, не смогли доставить отправление в Коста-Рику, посылка вернулась назад и деньги уплаченные за пересылку вернули. Посмотрим сможет ли НП предложить конкуретные тарифы на доставку, например,в США, если да то можно и попробывать.
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 21.03.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 46 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Пенсійному фонді розповіли, коли час на інвалідності...
R2 » Нед 30 січ, 2022 21:48
3 750
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 15:34
Kudrjavuy
Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія»
R2 » Нед 06 лют, 2022 13:49
2 264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 11:22
sanyok
Коли біткойн повернеться до зростання: відомий...
R2 » Суб 05 лют, 2022 13:12
1 201
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 13:12
erenenko444

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2707)
08.02.2022 18:41
MTB BANK (686)
08.02.2022 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.