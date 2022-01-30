Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:52
Конец эпохи дешёвой и бесплатной доставки с Алика. Можно не сомневаться, что новая украинская монополия быстро ликвидирует это досадное недоразумение с доставкой почти на-шару, и с лихвой отобъёт затраченные $10 лимонов.
Додано: Вів 08 лют, 2022 18:20
Дешевой и бесплатной -- так какой, кстати -- доставки на Али никогда и не было: все Партия спонсировала. Так что монополия тут вообще никаким боком...
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