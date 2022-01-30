Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли...
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Конец эпохи дешёвой и бесплатной доставки с Алика. Можно не сомневаться, что новая украинская монополия быстро ликвидирует это досадное недоразумение с доставкой почти на-шару, и с лихвой отобъёт затраченные $10 лимонов.
warlamp написав:Конец эпохи дешёвой и бесплатной доставки с Алика. Можно не сомневаться, что новая украинская монополия быстро ликвидирует это досадное недоразумение с доставкой почти на-шару, и с лихвой отобъёт затраченные $10 лимонов.
Дешевой и бесплатной -- так какой, кстати -- доставки на Али никогда и не было: все Партия спонсировала. Так что монополия тут вообще никаким боком...
warlamp написав:Конец эпохи дешёвой и бесплатной доставки с Алика. Можно не сомневаться, что новая украинская монополия быстро ликвидирует это досадное недоразумение с доставкой почти на-шару, и с лихвой отобъёт затраченные $10 лимонов.
Дешевой и бесплатной -- так какой, кстати -- доставки на Али никогда и не было: все Партия спонсировала. Так что монополия тут вообще никаким боком...
Стоимость доставки товара, ценой в $9 :
Не сомневаюсь, что авиалинии Новой Почты будут где-то внизу таблицы.
Востаннє редагувалось warlamp в Вів 08 лют, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
warlamp написав:Конец эпохи дешёвой и бесплатной доставки с Алика. Можно не сомневаться, что новая украинская монополия быстро ликвидирует это досадное недоразумение с доставкой почти на-шару, и с лихвой отобъёт затраченные $10 лимонов.
Дешевой и бесплатной -- так какой, кстати -- доставки на Али никогда и не было: все Партия спонсировала. Так что монополия тут вообще никаким боком...
Стоимость доставки товара, ценой в $9 : \\\ Я думаю, что авиалинии Новой Почты будут где-то внизу пасти задних.
На чем уверенность базируется? -- если учесть что для местной доставки -- НП где-то половину доставок на себя забрала по партнерке...