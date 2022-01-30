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Авіалінії «Нової пошти»
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Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:20

  warlamp написав:Конец эпохи дешёвой и бесплатной доставки с Алика. Можно не сомневаться, что новая украинская монополия быстро ликвидирует это досадное недоразумение с доставкой почти на-шару, и с лихвой отобъёт затраченные $10 лимонов.

Дешевой и бесплатной -- так какой, кстати -- доставки на Али никогда и не было: все Партия спонсировала. Так что монополия тут вообще никаким боком...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:49

  _hunter написав:
  warlamp написав:Конец эпохи дешёвой и бесплатной доставки с Алика. Можно не сомневаться, что новая украинская монополия быстро ликвидирует это досадное недоразумение с доставкой почти на-шару, и с лихвой отобъёт затраченные $10 лимонов.

Дешевой и бесплатной -- так какой, кстати -- доставки на Али никогда и не было: все Партия спонсировала. Так что монополия тут вообще никаким боком...


Стоимость доставки товара, ценой в $9 :

Зображення

Не сомневаюсь, что авиалинии Новой Почты будут где-то внизу таблицы.
Востаннє редагувалось warlamp в Вів 08 лют, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:56

  warlamp написав:
  _hunter написав:
  warlamp написав:Конец эпохи дешёвой и бесплатной доставки с Алика. Можно не сомневаться, что новая украинская монополия быстро ликвидирует это досадное недоразумение с доставкой почти на-шару, и с лихвой отобъёт затраченные $10 лимонов.

Дешевой и бесплатной -- так какой, кстати -- доставки на Али никогда и не было: все Партия спонсировала. Так что монополия тут вообще никаким боком...


Стоимость доставки товара, ценой в $9 :
\\\
Я думаю, что авиалинии Новой Почты будут где-то внизу пасти задних.

На чем уверенность базируется? -- если учесть что для местной доставки -- НП где-то половину доставок на себя забрала по партнерке...
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:00

_hunter На вышесказанном, и большом опыте жизни в Украине.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:31

  warlamp написав:_hunter На вышесказанном, и большом опыте жизни в Украине.

Так там в "вышесказанном" -- одно предложение целиком из ИМХО состоящее. И тут -- "и большом опыте жизни в Украине" -- оно же :roll:
Или под "вышесказанном" стоимость доставки EMSом с DHLем на пару подразумевалась? -- так рядышком стоимость того же Росан-а прикрепить нужно было...
_hunter
 
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