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Австралія вперше за два роки пандемії COVID-19 відкриє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 лют, 2022 09:48
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив, що з 21 лютого країна знову почне пускати до себе іноземців. Обмеження на в’їзд були запроваджені ще в березні 2020 року на початку пандемії коронавірусу й відтоді майже не пом’якшувалися.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 09:48
Страна с диктатурой.
Канада на очереди.
Даешь мирные акции в Отаве!!! Или это Другое?
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