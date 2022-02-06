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Tesla володіє Bitcoin на $2
млрд. У 2021 році компанія...

Tesla володіє Bitcoin на $2 млрд. У 2021 році компанія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:57

Tesla володіє Bitcoin на $2 млрд. У 2021 році компанія...

Пропонуємо до обговорення:
Виробник електромобілів Tesla володіє криптовалютою Bitcoin на суму близько $1,99 млрд.

Дивися повний текст Tesla володіє Bitcoin на $2 млрд. У 2021 році компанія втратила $101 млн через падіння криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:57

чудик сыграл в пирамидку...
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