Макрофінансова допомога у розмірі EUR1,2 млрд буде передана французькою стороною Україні та буде використана для стабілізації української економіки.
Дивися повний текст Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:13
Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні.
Додано: Сер 09 лют, 2022 00:20
Бред, товарный кредит в виде локомотивов неизвестно когда и на каких условиях
Додано: Сер 09 лют, 2022 07:33
Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:25
Це не ДОПОМОГА! 200 млн. євро кредиту та 1 млрд євро кредитних гарантій під закупівлю французьких товарів. Умови поки не розголошувалися. Тому заголовок статті не відповідає дійсності!!!
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:54
финансирование на локомотивы Alstom это отдельная програма. но называть 1,2 млрд помощью тоже неправильно -- это кредиты(200млн) и гарантии под кредиты(1млрд). причем целевые, которые можно будет взять только по согласованию с французами и потратить на конкр. проекты(скорее всего французские).
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:14
Это допомога или грабёж? Они получат и разворуют, а нам поднимут налоги и мы кредит из бюджета, как обычно, отдадим. Увы, каждому - своё. :-(
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:35
*Есть пример Франции. В законодательстве Франции любой оператор может подписать договор на использование стратегической инфраструктуры. Поэтому в среднесрочной перспективе мы должны говорить о принятии закона и рынках частной тяги и инфраструктуры.* (с)
То есть, эти локомотивы в кредит еще и неизвестно кому!!!
Додано: Сер 09 лют, 2022 16:42
"Мы там дружно придумаем, как отчитавшись перед хранцузами осадить эти бабки у себя на офшорах"
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