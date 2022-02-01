Вартість першої криптовалюти в межах поточного циклу зростання обмежена «стелею» в $100 тис.
Дивися повний текст Головний стратег Bloomberg назвав стелю вартості Bitcoin.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 22:03
Головний стратег Bloomberg назвав стелю вартості Bitcoin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Головний стратег Bloomberg назвав стелю вартості Bitcoin.
Додано: Вів 08 лют, 2022 22:03
А как же "биток устойчиво дешевеет и нужно шортить, чтобы откупиться по $5k"? Буквально ж неделю назад было.
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