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Головний стратег Bloomberg
назвав стелю вартості Bitcoin

Головний стратег Bloomberg назвав стелю вартості Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:03

Головний стратег Bloomberg назвав стелю вартості Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Вартість першої криптовалюти в межах поточного циклу зростання обмежена «стелею» в $100 тис.

Дивися повний текст Головний стратег Bloomberg назвав стелю вартості Bitcoin.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:03

А как же "биток устойчиво дешевеет и нужно шортить, чтобы откупиться по $5k"? Буквально ж неделю назад было.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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