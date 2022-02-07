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Україна планує побудувати
плавучий космодром за 4,8 млрд...

Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:57

Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Космічна програма України передбачає будівництво космодрому у вигляді морської платформи до 2025 року для запуску ракет з Атлантичного та Індійського океанів.

Дивися повний текст Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд грн до 2025 року.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:13

Старый где дели?
brk01230
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:17

Сначала нужно вытащить народ из нищеты.
Lunar
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:24

  Lunar написав:Сначала нужно вытащить народ из нищеты.

А зачем? Вот построят космопорт и отправят всех нищих осваивать Марс - на заробиткы... Из Польши уж очень мало привозят. А на Марсе, все будут под контролем, пересчитаны, обложены налогом... Очень переспективная идея, очень... 😀
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:01

Сначало был ледокол,..... за 20млн. долл, обслуживать который стоит ещё 10млн.долл. в год.
Завод по производству снарядов 8мь лет построить не могут ....
Ракетные программы недофинансированные...
В стране бедность .....
Правосудие хромает,.... но судьи получают 100 пенсий в месяц и министры там же с топ гос. служащими....

Какой космодром ????!!!!!
Может таблеток себе купите.
В министерстве ребята получают почти
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:18

anton_gms

читайте между строк!
среднеазиатский белый порошок, успешно доставлен в офис преЗЕдента... :mrgreen:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:30

  Slon_Nosov написав:anton_gms

читайте между строк!
среднеазиатский белый порошок, успешно доставлен в офис преЗЕдента... :mrgreen:


думаю это очередная "птичка" помощь из Колумбии привезла :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:23

Давайте в порядке очереди. Сначала Ukrainian National Airlines без самолётов запустим, а потом уже и космодром замутим без космических кораблей! :)))
Денежную помощь от европейских стран нужно осваивать оперативно!
Гиперлуп уже отстроили, Маску на зависть! :)))
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:37

  Omega написав:Давайте в порядке очереди. Сначала Ukrainian National Airlines без самолётов запустим, а потом уже и космодром замутим без космических кораблей! :)))
Денежную помощь от европейских стран нужно осваивать оперативно!
Гиперлуп уже отстроили, Маску на зависть! :)))

"В чергу, сучі діти!" (с)

Спершу міліард дерев висадіть та 10 мільйонів бабкофонів роздайте.
akido
 
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