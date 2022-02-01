RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна планує побудувати
плавучий космодром за 4,8 млрд...

Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:51

Re: Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд

  akido написав:Спершу 10 мільйонів бабкофонів роздайте.
Почему бабкофоны? Я лично своим внукам беру. Это внучкофоны!
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 01.02.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:08

Каждый день веселее предыдущего. Клоуны взявшие под контроль кассу и выходы из цирка - заигрались.
yegres
 
Повідомлень: 168
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна почала випускати нову марку бензину
R2 » Чет 10 лют, 2022 00:00
0 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 00:00
R2
Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 07 лют, 2022 14:27
44 4700
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 23:56
Цитрин
Україна, Польща і Велика Британія створюють альянс 1, 2
R2 » Вів 01 лют, 2022 17:17
13 1515
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 19:30
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (196)
10.02.2022 01:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.