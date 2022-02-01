|
|
Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 22:51
akido написав:
Спершу 10 мільйонів бабкофонів роздайте.
Почему бабкофоны? Я лично своим внукам беру. Это внучкофоны!
-
Svetas
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 01.02.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:08
Каждый день веселее предыдущего. Клоуны взявшие под контроль кассу и выходы из цирка - заигрались.
-
yegres
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 04.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|56
|
Чет 10 лют, 2022 00:00
R2
|
|44
|4700
|
|
|13
|1515
|