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У сільському господарстві
зростають зарплати

У сільському господарстві зростають зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:18

У сільському господарстві зростають зарплати

Пропонуємо до обговорення:
За даними Державної служби статистики України за 2021 рік середньомісячна зарплата штатних працівників у сільському господарстві зросла на 20,5% до рівня 2020 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:18

Крупные агрохолдинги и фермеры с хорошим банком земли уже который год "мутят" хитрую схему с наиболее высокооплачиваемыми работниками (комбайнёры, механизаторы и пр.) Они официально работают 4-5 месяцев в году, зарабатывают, именно зарабатывают! , т.к. интенсивность труда в этот период высочайшая, по 40-50 тыс. грн/месяц., а потом по обоюдному согласию увольняются и становятся на биржу на 7-8 месяцев. Там себя тоже "неплохо чухают" получая по "двадцатке" от этого недолугого государства... и всё повторяется снова и снова. Все довольны.
А мы им дотации, помощь... Ау, Гоструда...просыпайтесь, хоть хабарей с них поимейте себе, а то скоро аграрных миллиардеров будет больше, чем ресурсных.
leoiskander
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