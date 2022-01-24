Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
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_hunter написав:С каких пор "оборот" стал равен "заробыв"?
Як все запущено 1 Для того щоб зробити спрощену систему - ввели поняття оборот... Тобто нікого не цікавить де взяв і за скільки - головне на яку суму продав. Тобто як тільки до обороту, додати за скільки купив - так зникає поняття спрощена система..і зявляється поняття загальна система 2 Середня націнка на масові товари.. - не перевищує 20%.... Але при цьому - середній продавець за робочий місяць продає ( ясно що яка група - хлібу багато штук..і мізерна націнка, айфонів мало - але й націнка вища від 20%) Так от продавець продає на 100 000 грн....тобто різниця між купив/продав - максимум 20000 ( при 25% націнці = 80 000 купив+25%=100 000 ціна продажу) З цих 20 000 - продавець отримує офіційно 5000 на руки + 2400 податків реально 10000 на руки+2400податків=витрати на роботу продавця 12400 з 20000 7600 з продавця залишається на руках в підприємця... Таких продавців в підприємця 3-6 ...тобто підприємець має 3-6)*7600= від 22000 до 44000 ..з яких він також сплачує 2400 податків , приблизно 5000-10000 грн електрика,оренда кіоску/магазину/складу/офісу/прилавку В нього залишається від 15000 до 30000 грн в місяць... 3 При цьому ( якщо 6 осіб) Виручка в рік - 6 *11 місяців( 1 місяць в найнятого відпустка)*100000=6,6 млн виручки З якої , 1 млн грн націнка , з яких Держава отримує7(6+1 підприємець)*12 місяців * 2400 людина/місяць=200 000 Підприємець отримує 300 000 6 продавців отримують на руки 500 000 ( менше 10000 грн/місяць)
Питання на засипку Що шукаєте , де хочете знайти і з кого з вище перечислених вважаєте що треба зняти бо він багатий ?
1. Я в курсе. Теперь введут понятие "чуть усложненной упрощенки" -- тоже мне бином Ньютона 2. И? -- пожалеть? Ну будет в нього залишаться вид 15000 до 30000 грн в місяць - 5, например, процентов... 3. При цьому ( якщо 6 осіб) и выручка, вдруг, была не 6.6лямов, а 7,6 -- дэржава получит ровно те же 0.2ляма, 6 продавцов -- те же менше 10000 грн/місяць, а вот підприємець отримує уже 1.3ляма. Что есть довольно странно. И именно по этой причине Европа уже который год намекает: с фиксированной ставкой налога на второй группе нужно что-то делать -- например ее полностью ликвидировать... Я уже в какой-то "РРО-шной" теме говорил: фискализация -- она не только (и не столько) про налоги "прямо сейчас" -- она про учет. Поэтому если благодаря ей в бюджет хоть "лишние" 5% поступят -- _задача максимум_ будет считаться выполненной.
drevlyanin выжигать коленным железом это зло, которое не дает возможность создавать бизнес. Честной конкуренцией и не пахнет. Выживают лживые махинаторы со связями. Честному человеку сунуться туда не реально. Это зло, его нужно искоренять.
Примат написав:drevlyaninвыжигать коленным железом это зло, которое не дает возможность создавать бизнес. Честной конкуренцией и не пахнет. Выживают лживые махинаторы со связями. Честному человеку сунуться туда не реально. Это зло, его нужно искоренять.
От і "вижигают"-чеками. В довгостроковій перспективі буде два наслідка: 1) ведення бізнесу для всілякої дрібноти ще більше ускладниться, і не стільки через самі чеки як через перевірки "правильності" ведення РРО з боку податківців. 2) хтось взагалі плюне на це діло і закриється або перейде "в тінь". 3) зростуть ціни-частково за рахунок перекладання на покупця щастя володіння РРО, частково за рахунок зменшення конкуренції-не всі витримають таку любов держави і ринки ще більше монополізуються на користь великого бізнесу, що добре навчився "оптимізувати" податки. Ризикну припустити, що фактично бюджет не виграє нічогісінько, а може навіть втратить, як зазвичай і відбувається після більшості "покращень" від керманичів, але потрібні цифри "перемоги" зрозуміло що намалюють-або за рахунок інфляції або "самої чесної" статистики. п.с. Чув вже не від одного дрібного сільгоспвиробника, що роздумують над двома варіантами на цей сезон: перейти з четвертої группи на першу(бо там не потрібно мати РРО) або закрити ФОП до бісової матері.
Помните почтальона Печкина? "Я почему злой был- у меня велосипеда не было!" Я предполагаю что очень скоро у этого "реформатора" спросят: Где результат? Все ФОПы уже год с кассовыми аппаратами, вся теневая экономика побеждена-а где результат? Как ты, Гетьманцев, развиваешь экономику и что-то планируешь - если результата нет и уровень жизни падает и падает? Кто теперь виноват? От того, что стало больше бумаги и гемора для обычных ФОПов- от этого товарооборот не увеличился. Следующая стратегическая цель-бабульки с укропом и перушкой? Это первый кандидат на "козла отпущения" ближе к выборам...
Коли щось обговорюєте - створіть самі собі обмеження в цьому обговоренні. Перша - що хотіли досягти Друге - які додаткові витрати від нововведення Третє - хто виграє і хто програє Четверте - а чи можна було те саме зробити(простіше,доступніше,ефективніше)
Отже по першому - наповнити бюджет? чи нагнути когось ? я схиляюсь більше до хотіли нагнути , бо бюджет не наповниться... Особисто я,як людина яка добрих 25 років працює з касовим - знаю як ці нововедення обходити..і по другому - ускладнення хоча й не значні..проте створюють можливості тотального контролю.. і тут в мене запитання до людей як до споживачів Чи потрібно Вам, щоб той хто ремонтує вам взуття , замість папірчика виписаного на коліні на 100-500 грн...вибив Вам чек, з позиціями клей,цвяхи,підошва,робота...і за це збільшив суму на мінімум 20%...бо йому ж треба було внести в касовий те що він Вам зробив+вартість касового+400 грн вартість обслуговування+запас на перевіряючих...
Тобто яка Вам різниця? Чи ви думаєте що при продажу кави , чи ремонті взуття, чи продажу свинини на базарі а - продавці дико і необгрунетовано заробляють б - їх оборот більший 15000 в день? по третьому - отже програють всі ( бо ціна на товари /послуги -зросте) , теоретично виграють тільки бюджетники і пенсіонери.....але щоб Ви зрозуміли гроші -касова стрічка чи фіскалізація- не робить..якщо введення касового збільшить платежі до бюджету..то 100% цього збільшення покриєте Ви як споживачі. по четвертому - так , можна було зробити простіше...просто ввівши касові тільки на ті товари/послуги..які є критичними... це акцизні товари..і все.. ну може ще імпортні і експортні товари/операції.... бо є ризик що з них не сплатили мито...
А всі інші від шкарпеток до печива рошен чи авк, сала чи консервованих огірків.... - не є критичними для Держави.. Адже і той хто продає і той хто купує, так само як і той хто виробляє - є жителями цієї ж Держави..
Тому боротись з 1-100-1000 осіб з надприбутками..ще може й варто ( та й то краще не боротись а створювати умови для співпраці) а записувати у вороги 300 000 підприємців..в яких працює 1 млн найманих..і розмір сімей цих найманих десь 3 млн... Ви що зібрались перетворити країну в концтабір? Де 5 млн загнали під плінтус 3 млн...а 13 млн пенсіонерів дохнуть з голоду?
Если за всё заплатит конечный потребитель, то почему такая паника?
Еще раз убеждаюсь, что только отмена наличных денег позволит создать среду для честной конкурентной борьбы за потребителя на рынке.
А пока на коне будут люди наглые, лживые, со связями. Честному человеку не пробиться в бизнесе. Когда один ведет честно бизнес, а другой уходит от налогов как при при продаже, так и при импорте в страну, то что тут скажешь, только констатация факта.
Оно скорее всего так и будет, когда премьер на работу будет ехать не на своём майбахе со свитой, а на велосипеде как в Амстердаме
Примат написав:Просто задрали уже эти махинаторы.
Действительно задрали, как так человек выращивал свинячку пол года, каждое утро с под нее гомна выносил, каждый день по три раза кормил, а потом такой раз в 1 день о отдай с выручки 50% госудаству, вернее негосударству а вкопилку для Гетаманцева и Ко, чтобы они могли их оприходывать на СВОИ ОФШОРЫ с помщью счем Держикарман шире.... так и любой предприниматель, если бы видел четко КУДА И НАЧТО ИДУТ ЕГО НАЛОГИ - он бы платил,а когда человек видит, что он пашет пашет всю жизнь,а себе ни дома никвартиры купить е может,а вкресле заседающий ничего непроизводящий урюк катается сосвитой на майбахах,а встране как не было дорог так и нет, как не было серьезного производства так и нет, как не было правительства для народа таки нет... так почему он должен кормить их отдавая свою прибыль?
Примат написав:Если за всё заплатит конечный потребитель, то почему такая паника?
Паника? Это слово не подходит. Скорее злость от бестолковых действий власти. Ну и как бы нормально, что ответственный гражданин страны, переживает за её(страны) будущее и настоящее. А с таким подходом будет как в том анекдоте про Горбачёва:
Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву. - Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут. - Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг. Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит: - Михаил Сергеевич, все равно дохнут. - Впишите в желтый круг зеленый квадрат. Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю: - Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось. - Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц, встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не рассказываете как там куры? - Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все. - Ах как жаль, у меня еще так много идей!