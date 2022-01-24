RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Впровадження РРО вивело з
тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:46

Re: Впровадження РРО вивело з себе ФОПів))

От дивіться - я не проти, щоб податкова знала, який у мене оборот. Але це все має бути дуже спрощено!
Просто, нехай податкова під'єднається до всіх терміналів і нехай собі слідкує за моїми проводками....(а перевірки нехай ходять лише по тому, чи я по-за терміналом не продаю - от і все)
Щоб я просто вбив суму товару і скорочену її назву(а в кого великі черги на касі - то нехай собі все закодовують і пробивають сканером код) і видав чек, а у Податковій на компі з'євилось дата/час і сума проданого товару - і все.
І нехай собі бачать мій оборот - мені не шкода!
Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)

Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2668
З нами з: 18.03.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:02

  Успіх написав:\\\
Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)

Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ!

Прикольная идея :lol: -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было.
Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".
_hunter
 
Повідомлень: 6269
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:10

  _hunter написав:..
Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".

дико извиняюсь, но как крупный импортер внесу свою лепту. На таможне изменений глобальных нет - свиней у корыта поменяли. Товары как шли по схемам, так и идут. Документы как продавали, так и покупают. Если бы не было "левого" товара - не было бы чего и незаконно продавать.
Наводить порядок на таможнях не хотят и не будут - слишком рыбное место, слишком многие с него кормятся.
Попытки отыграться за счет малого бизнеса бесполезны - просто будут продавать в черную и кашлять кому надо чтобы не трогали.
sequence
 
Повідомлень: 6371
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1862 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:26

Re: Впровадження РРО вивело з себе ФОПів))

  _hunter написав:Прикольная идея -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было

Тому я й кажу - нехай тоді ходять періодично перевірки і роблять контрольні закупки! А там вже нехай паяють конячі штрафи, щоб нікому не хотілось схитрувати!
  _hunter написав:Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".

В мене не продукти))
І по моєму товару ~ 90% гуртівень працює у чорну і у них значно дешевше.
То якщо я візьму товар на тих поодиноких легальних гуртівнях - я буду конкурентноздатним відносно своїх конкурентів, чи через місяць закриюсь?

Тому я кажу - нехай наводять лад на митниці!
Відповідно, тоді всі гуртівні будуть легальні і з доками!
Чому саме з мене(останнє кільце в ланцюжку перед кінцевим споживачем) - мають вимагати документи про походження товару?
Він мені з неба падає, чи може я його сам виготовляю? Чи все ж таки він проходить через митницю? ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2668
З нами з: 18.03.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:31

  shoozmaster3 написав:хтось просвітіть цього дядечку,що останній місяць розрахуватися банківською картою стало можливо тільки в супермаркетах і на заправках.всі інші суб'єкти господарської діяльності стали жахатися їх,як чорт ладана.до чого-б це?мабуть-таки бояться звірки проходження коштів і виданих товарних чеків.п'яти-десятикратну різницю було-б якось дуже накладно для кармана пояснювати.а так-чорний нал-завжди чорний нал...

Дядечко про це добре знає. Всі слуги сидять на чорному налі, який їм з Великого Крадівництва завозять баулами.

Але кінцева мета інша - загнати усіх у тінь, а потім кришувати через ментівку або через смотрящіх. Так слугам буде простіше.
akido
 
Повідомлень: 377
З нами з: 18.02.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:33

  Успіх написав:
  _hunter написав:Прикольная идея -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было

Тому я й кажу - нехай тоді ходять періодично перевірки і роблять контрольні закупки! А там вже нехай паяють конячі штрафи, щоб нікому не хотілось схитрувати!
  _hunter написав:Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".

В мене не продукти))
І по моєму товару ~ 90% гуртівень працює у чорну і у них значно дешевше.
\\\

Так они и будут ходить: проверять соответствие первичке. Точнее вместо того, чтоб ходить -- все РРО сам проверять будет.

Ну вот придется у остальных 10-ти покупать.
Ну ясен пень "і у них значно дешевше" -- без уплаты налогов-то :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 6269
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:38

  feanor_black написав:так и любой предприниматель, если бы видел четко КУДА И НАЧТО ИДУТ ЕГО НАЛОГИ - он бы платил,а когда человек видит, что он пашет пашет всю жизнь,а себе ни дома никвартиры купить е может,а вкресле заседающий ничего непроизводящий урюк катается сосвитой на майбахах,а встране как не было дорог так и нет, как не было серьезного производства так и нет, как не было правительства для народа таки нет... так почему он должен кормить их отдавая свою прибыль?

Агов, кого надурити хочемо ? За зеленського голосували 73% чому ? Тому що знали що він крутелик, податки ніколи не платив, тобто свій пацан.

Сподівалися що він і мудрому наріду дозволить податки не платити а все відбере від клятих бариг та поділить, кожному по 4000 євро. Може навіть і працювати не доведеться, будуть ананаси з рябчиками самі до рота залітати.

А воно ось як вийшло. Урюки з корабельними соснами катаються на майбахах втричі більше, а з мудрого наріда вичавлять юшку. Зробили себе разом, нє ?
akido
 
Повідомлень: 377
З нами з: 18.02.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:08

1 лям в рік і один лям в день - а податки однакові!!!

  _hunter написав:Ну вот придется у остальных 10-ти покупать.
Ну ясен пень "і у них значно дешевше" -- без уплаты налогов-то

Я - не проти!
Але за однієї умови - що решта 90% гуртівень заставлять легально ввозити товар через митницю! Тобто і їх зроблять легальними, як ті 10% :)
І, взагалі, я - дрібний ФОП! Всі подати сплачую! І, мені далеко до перевищення 1го ляму в рік!
Нехай крупніших(гуртівні) починають обілечувати, - чи той же Хмельницький ринок - де оптовики за 1 день можуть пів-ляма - лям провернути, а сидять на 1й-2й категорії і сплачують копійки відносно свого обороту!
ДумайТЕ!©®™ :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2668
З нами з: 18.03.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gym і 51 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження...
R2 » Сер 09 лют, 2022 21:54
6 356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 13:58
gym
Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО
R2 » Чет 10 лют, 2022 12:15
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 12:15
p_a_l
Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Пон 24 січ, 2022 21:57
98 8036
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 11:41
chumakcm1430

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.