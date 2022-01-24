Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
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От дивіться - я не проти, щоб податкова знала, який у мене оборот. Але це все має бути дуже спрощено! Просто, нехай податкова під'єднається до всіх терміналів і нехай собі слідкує за моїми проводками....(а перевірки нехай ходять лише по тому, чи я по-за терміналом не продаю - от і все) Щоб я просто вбив суму товару і скорочену її назву(а в кого великі черги на касі - то нехай собі все закодовують і пробивають сканером код) і видав чек, а у Податковій на компі з'євилось дата/час і сума проданого товару - і все. І нехай собі бачать мій оборот - мені не шкода! Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)
Успіх написав:\\\ Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)
Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ!
Прикольная идея -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было. Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".
_hunter написав:.. Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".
дико извиняюсь, но как крупный импортер внесу свою лепту. На таможне изменений глобальных нет - свиней у корыта поменяли. Товары как шли по схемам, так и идут. Документы как продавали, так и покупают. Если бы не было "левого" товара - не было бы чего и незаконно продавать. Наводить порядок на таможнях не хотят и не будут - слишком рыбное место, слишком многие с него кормятся. Попытки отыграться за счет малого бизнеса бесполезны - просто будут продавать в черную и кашлять кому надо чтобы не трогали.
_hunter написав:Прикольная идея -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было
Тому я й кажу - нехай тоді ходять періодично перевірки і роблять контрольні закупки! А там вже нехай паяють конячі штрафи, щоб нікому не хотілось схитрувати!
_hunter написав:Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".
В мене не продукти)) І по моєму товару ~ 90% гуртівень працює у чорну і у них значно дешевше. То якщо я візьму товар на тих поодиноких легальних гуртівнях - я буду конкурентноздатним відносно своїх конкурентів, чи через місяць закриюсь?
Тому я кажу - нехай наводять лад на митниці! Відповідно, тоді всі гуртівні будуть легальні і з доками! Чому саме з мене(останнє кільце в ланцюжку перед кінцевим споживачем) - мають вимагати документи про походження товару? Він мені з неба падає, чи може я його сам виготовляю? Чи все ж таки він проходить через митницю?
shoozmaster3 написав:хтось просвітіть цього дядечку,що останній місяць розрахуватися банківською картою стало можливо тільки в супермаркетах і на заправках.всі інші суб'єкти господарської діяльності стали жахатися їх,як чорт ладана.до чого-б це?мабуть-таки бояться звірки проходження коштів і виданих товарних чеків.п'яти-десятикратну різницю було-б якось дуже накладно для кармана пояснювати.а так-чорний нал-завжди чорний нал...
Дядечко про це добре знає. Всі слуги сидять на чорному налі, який їм з Великого Крадівництва завозять баулами.
Але кінцева мета інша - загнати усіх у тінь, а потім кришувати через ментівку або через смотрящіх. Так слугам буде простіше.
_hunter написав:Прикольная идея -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было
Тому я й кажу - нехай тоді ходять періодично перевірки і роблять контрольні закупки! А там вже нехай паяють конячі штрафи, щоб нікому не хотілось схитрувати!
_hunter написав:Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".
В мене не продукти)) І по моєму товару ~ 90% гуртівень працює у чорну і у них значно дешевше. \\\
Так они и будут ходить: проверять соответствие первичке. Точнее вместо того, чтоб ходить -- все РРО сам проверять будет.
Ну вот придется у остальных 10-ти покупать. Ну ясен пень "і у них значно дешевше" -- без уплаты налогов-то
feanor_black написав:так и любой предприниматель, если бы видел четко КУДА И НАЧТО ИДУТ ЕГО НАЛОГИ - он бы платил,а когда человек видит, что он пашет пашет всю жизнь,а себе ни дома никвартиры купить е может,а вкресле заседающий ничего непроизводящий урюк катается сосвитой на майбахах,а встране как не было дорог так и нет, как не было серьезного производства так и нет, как не было правительства для народа таки нет... так почему он должен кормить их отдавая свою прибыль?
Агов, кого надурити хочемо ? За зеленського голосували 73% чому ? Тому що знали що він крутелик, податки ніколи не платив, тобто свій пацан.
Сподівалися що він і мудрому наріду дозволить податки не платити а все відбере від клятих бариг та поділить, кожному по 4000 євро. Може навіть і працювати не доведеться, будуть ананаси з рябчиками самі до рота залітати.
А воно ось як вийшло. Урюки з корабельними соснами катаються на майбахах втричі більше, а з мудрого наріда вичавлять юшку. Зробили себе разом, нє ?