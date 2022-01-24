Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Додано: Чет 10 лют, 2022 11:46

От дивіться - я не проти, щоб податкова знала, який у мене оборот. Але це все має бути дуже спрощено!

Просто, нехай податкова під'єднається до всіх терміналів і нехай собі слідкує за моїми проводками....(а перевірки нехай ходять лише по тому, чи я по-за терміналом не продаю - от і все)

Щоб я просто вбив суму товару і скорочену її назву(а в кого великі черги на касі - то нехай собі все закодовують і пробивають сканером код) і видав чек, а у Податковій на компі з'євилось дата/час і сума проданого товару - і все.

І нехай собі бачать мій оборот - мені не шкода!

Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)



Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ!