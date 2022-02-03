Кабінет Міністрів продовжив строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців.
Дивися повний текст Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер. Кабмін розширив програму єПідтримка.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:34
Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер. Кабмін розширив програму єПідтримка.
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:34
якого біса я не можу купити квитки на уз - на 28.03.2022 р, бо кму чомусь заблокував таку продаж??? на 26.03.22 - ще продаж є.
коли припиниться знущання з інвалідів, які вимушені часто іздити в квиткові каси і взнавати - чи є квитки?
я не можу витратити цю довбану 1000 грн за вакцинацію??? що скажете, журналісти?
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:24
ostrovvlad22021
А зачем вы ездите в кассы, если уже много лет, как заказать билет без дополнительных комиссий, так и проверить наличие свободных мест и поездов, спокойно можно на официальном сайте Укрзализныци
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