Йдеться не просто про податкову реформу.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження податків задля детінізації зарплат.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:54
Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження...
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Дивися повний текст Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження податків задля детінізації зарплат.
Додано: Чет 10 лют, 2022 01:09
Кто вступит в еКолхоз, тому НДФЛ в два раза ниже?
И сколько это акционное предложение будет длиться?
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