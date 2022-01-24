Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження...

Додано: Чет 10 лют, 2022 13:58

Неуважаемый господин гетманцев, со своим общественным договором, хочу обьяснить вам на пальцах, если в голове, заточенной на коррупцию и хапужничество, никак не соберутся мысли почему даже 10 и 5% платить не будут.



Для того, чтобы люди платили налоги, они должны видеть, на что эти налоги идут. Сейчас, например я, вижу, что вместо модернизации больниц, увеличения количества врачей, реформ в государственных предприятиях-монополиях с целью их сделать прибыльными не за счет увеличения тарифов, а за счет полезного действия и грамотного управления, снижения ПДВ на продукты питания и увеличения их доступности для населения, реформирования судебной системы и возможности обычному человеку в споре с властьимущим рассчитывать на честный суд, да хотя бы просто исполнения тех обязательств государства, которые прописаны в Конституции и гарантируются им. Вместо всего этого я вижу несуразные зарплаты и пенсии судьям, просто нереальные, на порядки превышающие зарубежные на аналогичной должности, зарплаты руководителей госкорпораций и Набсоветов, в сотни раз разнящиеся с обычным госслужащим и простым человеком. Вижу, как чиновники в лице налоговой, тех же врачей, судей, любой ветви власти, вместо помощи мне, как гражданину в решении моих проблем, постоянно заглядывают в карман и без знакомств даже пальцем не пошевелят.



Так внимание, гетманцев, вопрос, зачем вообще платить налоги, если государство за них ничего взамен не дает? А то, что таки дает, настолько некачественно, что даром не нужно и чтоб получить тоже медобслуживание или чтоб в полиции следователь просто делал свою работу, я всеравно должен давать деньги. Вот тут и ответ, не только гетманцу, но и всему чиновническому аппарату, с себя начинайте, покажите, что вы для человека, а не наоборот, сделайте рабочим законодательство, медицину, Конституцию в конце концов. И тогда я сам с радостью первым побегу платить и 40% и 60% налога, потому что буду понимать, что за эти деньги, в случае необходимости, я получу поддержку и качественные услуги от государства, а не то, что есть сейчас.