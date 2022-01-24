Йдеться не просто про податкову реформу.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження податків задля детінізації зарплат.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:54
Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження податків задля детінізації зарплат.
Додано: Чет 10 лют, 2022 01:09
Кто вступит в еКолхоз, тому НДФЛ в два раза ниже?
И сколько это акционное предложение будет длиться?
Додано: Чет 10 лют, 2022 08:41
Передайте администрирование, чтобы НДФЛ и ЕСВ платил не предпринематель /субьект хозяйственной деятельности/ за наемного работника, а сам наемный работник. Запретите нелегальный рынок труда, штрафуя высокими штрафами всех нелегалов, чтобы они не конкурировали и не демпинговали белый бизнес, прекратите кошмарить белый бизнес своими бесконечными отчетами, давая разные налоговые скидки в конце года за честную работу, сократите асигнования на бюджетников в два-три раза и все ваши проблемы будут решены без великоразумных гетманцевых и министерства финансов
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:34
welmexplus:
Можно только представить сколько после передачи администрирования налогов у каждого работяги появится вопросов к государству! Я ему перечислю на карту, к примеру, 20 тыс. грн, а следом придут государственные дяди и скажут -отдавай нам половину, т.е. 10 тыс. - мы ведь тебя "обслуживаем". А в ответ- не до@рена ли? Какая пенсия при средней продолжительности жизни в стране 59 лет? Какой налог на доход-если я живу за чертой бедности? А то, что вашему государству не хватает на заоблачные зарплаты членам набсоветов, судьям, прокурорам, депутатам-меня мало колышет. Живите как я-т.е. по средствам. И ещё много чего работяга может наговорить.
А сейчас главный враг работяги скупой и хитрый СПД или ФОП, который мало платит (только то упало в руки). Прозреют быстро!
Додано: Чет 10 лют, 2022 11:08
Хотя бы ЕСВ!
Особенно доставляет то, что получив на руки 10 тысяч, он должен будет заплатить ещё 22% с 12-ти.
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:58
Неуважаемый господин гетманцев, со своим общественным договором, хочу обьяснить вам на пальцах, если в голове, заточенной на коррупцию и хапужничество, никак не соберутся мысли почему даже 10 и 5% платить не будут.
Для того, чтобы люди платили налоги, они должны видеть, на что эти налоги идут. Сейчас, например я, вижу, что вместо модернизации больниц, увеличения количества врачей, реформ в государственных предприятиях-монополиях с целью их сделать прибыльными не за счет увеличения тарифов, а за счет полезного действия и грамотного управления, снижения ПДВ на продукты питания и увеличения их доступности для населения, реформирования судебной системы и возможности обычному человеку в споре с властьимущим рассчитывать на честный суд, да хотя бы просто исполнения тех обязательств государства, которые прописаны в Конституции и гарантируются им. Вместо всего этого я вижу несуразные зарплаты и пенсии судьям, просто нереальные, на порядки превышающие зарубежные на аналогичной должности, зарплаты руководителей госкорпораций и Набсоветов, в сотни раз разнящиеся с обычным госслужащим и простым человеком. Вижу, как чиновники в лице налоговой, тех же врачей, судей, любой ветви власти, вместо помощи мне, как гражданину в решении моих проблем, постоянно заглядывают в карман и без знакомств даже пальцем не пошевелят.
Так внимание, гетманцев, вопрос, зачем вообще платить налоги, если государство за них ничего взамен не дает? А то, что таки дает, настолько некачественно, что даром не нужно и чтоб получить тоже медобслуживание или чтоб в полиции следователь просто делал свою работу, я всеравно должен давать деньги. Вот тут и ответ, не только гетманцу, но и всему чиновническому аппарату, с себя начинайте, покажите, что вы для человека, а не наоборот, сделайте рабочим законодательство, медицину, Конституцию в конце концов. И тогда я сам с радостью первым побегу платить и 40% и 60% налога, потому что буду понимать, что за эти деньги, в случае необходимости, я получу поддержку и качественные услуги от государства, а не то, что есть сейчас.
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:41
Явно Гетьманцев не понимает, что такое налоги. Поэтому я его просвещу при каких условиях .... Немного внимания для понимания налогообложения. страна А компания получила 100 отдала 47% оставила себе 53%. Страна Б получила 100 отдала 5, оставила 95. Теперь нужно понимать одну важную составляющую - на рынок (в магазин) приходит и тот кто произвел что-то и тот кто получил деньги на шарик. и они что-то покупают и тем самым влияют на формирование цен на рынке спросом (оснвной закон экономики). Сила влияние производственного класса в стране А = 53/47=1,12. Сила влияния в стране Б=95/5=19. Тоесть выгодность что-то производить в стране Б выше чем в стране А в 19 раз !!!. Поэтому даже метинвест прогоняет через другие страны деньги (офис в Швейцарии). А Зеленский имеет офшор на Кипре, Вергинских островах и т.д. Да не стоит забывать, что сам Гетьманцев тоже сидит в офшоре вместе с Шустером(правда они бояться что ДБР с следующими властями коррупционные деньги заберут которые они заработали не производя ничего, а только вредя народу с умной рожей лица). Так вот когда в Украине будет выгоднее тогда и будем говорить. А если силой жать.. ну откроется после хакерской атаки и сам Гетьманцев с его его офшорами под орех...или кто там за ним стоит и дергает его за ниточки.
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:54
Re: Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження.
гетьманцев, как там мама ?
?
зельц, диджей браун - как там ваши офшорки ?
депутатушки, как там ваша ежемесячная помощь в конвертах ?
вот говномуты, дулю вам без мака. Правильно написали выше, начните с себя, а потом требуйте что-то с людей.
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:37
golllmax
кажеться Гетьманцева уже раскрывают
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