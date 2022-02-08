Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не...

Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:41

Ребята, может кто знает как отмахаться от ОСМД.

Подали на меня в суд, но за долги отца который получал пенсию 1700грн, была субсидия, в мае 2019г. на собрании мало того, что подняли тариф так еще создали какой резервный фонд кап ремонта и на каждую квартиру повесили по 5500грн. Я там никогда не жил.

Ему сказали ты главное плати обязательные платежи, а этот фонд тебе позже покроет субсидия, в итоге отец умер в ноябре 2019г, субсидию автоматом сняли на след месяц, а вот этот фонд в 5500грн постоянно в квитанциях писали и до сих пор, а счас в мае я так понял проходит 3 года, и они заранее подали в суд, хотя квитанции до сих пор идут на отца, но суд на меня и требуют оплатить этот фонд в 5500 , помимо этого суд сбор 2200, инляцию и 3% годовых почему-то аж 2000грн, и еще жена главы ОСМД адвовакатша требует ей правничу допомогу в 3200грн. Что за беспредел в стране?

Как от этого защищаться?





а по газу, стоит счетчик, так как никто не живет там , газом не пользуються, а за доставку тоже всеравно плати! Например вы заказываете суши, пицу, продукты или еще чтобы Вам что-то доставили, я понимаю Вам доставили и Вы платите за доставку, а тут по счетчику 0, а доставку тоже потихоньку набегает и цифры впечатляют. Это просто писец!