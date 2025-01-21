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«Податок на Google»: 12,6 млрд грн у 2024 році сплатили...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2025 11:05
Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов’язань. Це еквівалентно 130,6 млн євро або 151,2 млн доларів США.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 11:06
Не компанії сплатили, а громадяни України сплатили при купівлі товарів та послуг!
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