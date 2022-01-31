В останній тиждень грудня Південна Австралія отримала 100% електроенергії від вітру та сонця.
Дивися повний текст Південна Австралія отримала 100% електроенергії від вітру та сонця.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:25
Південна Австралія отримала 100% електроенергії від...
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Дивися повний текст Південна Австралія отримала 100% електроенергії від вітру та сонця.
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:25
Солнечные панели неплохо так нагреваются, тем самым нагревают воздух. Лучше бы отражали тепловые волны.
Больше пользы или больше вреда?
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:33
Re: Південна Австралія отримала 100% електроенергії від...
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