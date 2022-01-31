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Південна Австралія отримала
100% електроенергії від...

Південна Австралія отримала 100% електроенергії від...
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:25

Південна Австралія отримала 100% електроенергії від...

Пропонуємо до обговорення:
В останній тиждень грудня Південна Австралія отримала 100% електроенергії від вітру та сонця.

Дивися повний текст Південна Австралія отримала 100% електроенергії від вітру та сонця.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:25

Солнечные панели неплохо так нагреваются, тем самым нагревают воздух. Лучше бы отражали тепловые волны.
Больше пользы или больше вреда?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:33

Re: Південна Австралія отримала 100% електроенергії від...

  p_a_l написав:Солнечные панели неплохо так нагреваются, тем самым нагревают воздух. Лучше бы отражали тепловые волны.
Больше пользы или больше вреда?

Парникові гази набагато більше нагрівають атмосферу, ніж зміна альбедо поверхні під панелями.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:22

Как то не по нашему!
И что им вся остальная Австралия заплатила за выработку ЭЭ в два раза больше?
Ах нет-это же Австралия туда наши хитрозадые "не вхожи".
Там рынок, а не об...манулово...
leoiskander
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:06

Re: Південна Австралія отримала 100% електроенергії від...

  lapay написав:Парникові гази набагато більше нагрівають атмосферу
Маю питання: а викиди парникових газів відсутні під час виробництва та утилізації вітряків з фотоелементами (а ще розподільча-передаюча система є)? Наступне питання: де брати електрику у штильову місячну ніч? Та на останок: щоб зменшити викиди, може необхідно замислитись над зменшенням споживання (чомусь про це "зелені" - ні пари з вуст)?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:26

  Radon написав:Наступне питання: де брати електрику у штильову місячну ніч?

У Северной Австралии - там, где сжигают уголь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:34

Re: Південна Австралія отримала 100% електроенергії від...

  Radon написав:Маю питання: а викиди парникових газів відсутні під час виробництва та утилізації вітряків з фотоелементами (а ще розподільча-передаюча система є)? Наступне питання: де брати електрику у штильову місячну ніч? Та на останок: щоб зменшити викиди, може необхідно замислитись над зменшенням споживання (чомусь про це "зелені" - ні пари з вуст)?

Витрати енергії на виробництво панелей набагато менші за генерацію панелями. Для штиля є акумулюча генерація чи стабілізуюча. Зелені пропагандують зменшення споживання також.
Хоча багатьом легше і дешевше продовжувати с..ати там, де живеш, на свою рідну Землю...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:38

  lapay написав:
  Radon написав:Маю питання: а викиди парникових газів відсутні під час виробництва та утилізації вітряків з фотоелементами (а ще розподільча-передаюча система є)? Наступне питання: де брати електрику у штильову місячну ніч? Та на останок: щоб зменшити викиди, може необхідно замислитись над зменшенням споживання (чомусь про це "зелені" - ні пари з вуст)?

Витрати енергії на виробництво панелей набагато менші за генерацію панелями. Для штиля є акумулюча генерація чи стабілізуюча. Зелені пропагандують зменшення споживання також.
Хоча багатьом легше і дешевше продовжувати с..ати там, де живеш, на свою рідну Землю...


Причому в декілька раз перевищують,доказано неодноразово.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:42

Re: Південна Австралія отримала 100% електроенергії від...

  Radon написав:Наступне питання: де брати електрику у штильову місячну ніч?

Об этом можно почитать здесь https://habr.com/ru/post/371503/
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