Для оформлення та встановлення РРО/ПРРО жодні великі витрати не знадобляться.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 12:15
Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО.
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:15
реформа состоялась - будет бежать он со своей реформой прямиком в штаты
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:36
Рекетир разбущевался. Великий юрист хоче повісити злочини податкових агентів на громадян України. А його друзі - слуги народу обмінюються подарунками щоб замести сліди своїх здочинів і хабарів за його рекомендаціею.
Додано: Чет 10 лют, 2022 18:21
"еще несколько тысяч ФЛП..." - и потом, наконец-то, их отменят. А зачем дальше?
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:37
він просто брехло та й усе),
від 5000 якщо реальний фіскальний
якщо прро: 1200-1500 одна каса, одразу, не помісячно, хоча ціну й пишуть місячну
за налаштування цього всього - ще мінімум тисячку(треба кілька звітів у податкову)
+ ще власне ключі на фопа чи працівників
+ техніка на яку цей програмний встановити - кілька тисяч за, наприклад, бу ноут, а на нього вінду і так далі
- інтернет(постійний і стабільний)
працівники, які не усі молоденькі дівчата, але й жіночки, які кнопковим телефоном користуються, хочете іншого піднімайте зп і так далі...
а якщо кас дві чи більше?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:24
Тут уже не травка, а что-то совсем забористое.
"мені пишуть… обсяги продажів зросли. Знаєте, чому? З’явився контроль за продавцями"
Обсяги зросли, бо усі ціни виросли, вже деякі в рази. І контроль там ні про що.
"А скільки я заплачу хабарів за те, щоб мене не перевіряли? "
А скільки заплатиш штрафу, якщо не зможеш зареєструвати чек, бо той софт проглючив або сервер не доступний?
"Тому і дискусія навколо РРО була завершена ще до початку"
Не було ніякої дискусії. ФОПів поставили перед фактом і все.
Ну и в реале во всяких киосках как не выдавали никаких чеков, так их и не выдают. Так что сказку про "реформа вже відбулася" пусть Зеленскому рассказывает.
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