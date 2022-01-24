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Гетманцев розповів, скільки
коштує встановити РРО

Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:15

Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО

Пропонуємо до обговорення:
Для оформлення та встановлення РРО/ПРРО жодні великі витрати не знадобляться.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:15

реформа состоялась - будет бежать он со своей реформой прямиком в штаты
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:36

Рекетир разбущевался. Великий юрист хоче повісити злочини податкових агентів на громадян України. А його друзі - слуги народу обмінюються подарунками щоб замести сліди своїх здочинів і хабарів за його рекомендаціею.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:21

"еще несколько тысяч ФЛП..." - и потом, наконец-то, их отменят. А зачем дальше?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:37

він просто брехло та й усе),
від 5000 якщо реальний фіскальний
якщо прро: 1200-1500 одна каса, одразу, не помісячно, хоча ціну й пишуть місячну
за налаштування цього всього - ще мінімум тисячку(треба кілька звітів у податкову)
+ ще власне ключі на фопа чи працівників
+ техніка на яку цей програмний встановити - кілька тисяч за, наприклад, бу ноут, а на нього вінду і так далі
- інтернет(постійний і стабільний)
працівники, які не усі молоденькі дівчата, але й жіночки, які кнопковим телефоном користуються, хочете іншого піднімайте зп і так далі...

а якщо кас дві чи більше?
shlyocuk
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:24

Тут уже не травка, а что-то совсем забористое.

"мені пишуть… обсяги продажів зросли. Знаєте, чому? З’явився контроль за продавцями"
Обсяги зросли, бо усі ціни виросли, вже деякі в рази. І контроль там ні про що.

"А скільки я заплачу хабарів за те, щоб мене не перевіряли? "
А скільки заплатиш штрафу, якщо не зможеш зареєструвати чек, бо той софт проглючив або сервер не доступний?

"Тому і дискусія навколо РРО була завершена ще до початку"
Не було ніякої дискусії. ФОПів поставили перед фактом і все.

Ну и в реале во всяких киосках как не выдавали никаких чеков, так их и не выдают. Так что сказку про "реформа вже відбулася" пусть Зеленскому рассказывает.
alt402
 
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