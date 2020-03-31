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Олігархи різного ступеня по-різному постраждають від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Закон про деолігархізацію, що вводиться в дію з 7 травня, має єдині інструменти для всіх олігархів, проте олігархи "різного ступеня зашквареності" постраждають від них по-різному, вважає міністр юстиції Денис Малюська.
Дивися повний текст Олігархи різного ступеня по-різному постраждають від закону про деолігархізацію - глава Мін'юсту
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:23
олигарх - власть сращенная с государством.... олигарх по определению преступник..
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