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Дивися повний текст Дешева доставка: «Нова пошта» дарує знижку 21% на будь-які відправлення Україною.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:37
Дешева доставка: «Нова пошта» дарує знижку 21% на...
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Дивися повний текст Дешева доставка: «Нова пошта» дарує знижку 21% на будь-які відправлення Україною.
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:37
Отправить из Киева в Полтаву мелкий сверток в их килограммовом кульке мне вчера стоило 56 грн.
В 2013-м году стоило 17 грн
56/17=3,3 раза
8,1х3,3=26,75 разница по курсу доллара.
Получается что от 2014-го года НП никак не потеряла свои доходы.
Лично я стал меньше зарабатывать чистыми раза в три
Не удивлюсь если эти бешеные деньги выводятся из страны
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