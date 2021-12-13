Зараз страховики пропонують багато різних програм накопичувального страхування життя.
Дивися повний текст Переваги та недоліки накопичувального страхування життя.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:42
Переваги та недоліки накопичувального страхування життя
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Дивися повний текст Переваги та недоліки накопичувального страхування життя.
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:43
Вряд ли какая местная страховая компания доживет до нашей пенсии. Да и редкий банк доживет. В США есть банки и страховые компании старше 100 лет, система 401к была хороша, но и там все сьедает инфляция.
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