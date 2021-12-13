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Переваги та недоліки
накопичувального страхування життя

Переваги та недоліки накопичувального страхування життя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:42

Переваги та недоліки накопичувального страхування життя

Пропонуємо до обговорення:
Зараз страховики пропонують багато різних програм накопичувального страхування життя.

Дивися повний текст Переваги та недоліки накопичувального страхування життя.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:43

Вряд ли какая местная страховая компания доживет до нашей пенсии. Да и редкий банк доживет. В США есть банки и страховые компании старше 100 лет, система 401к была хороша, но и там все сьедает инфляция.
svk_neo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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