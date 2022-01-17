SkyUp припиняє продаж квитків на три дні — лізингодавці...
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Nickoss1 написав:Насчет заботы о лизингодавцах, то тут да. Нет железных яиц работать в Украине - давай до свиданья. После парочки ковидных лет, в условиях, когда половина бортов простаивает на земле предложение как бы превышает спрос. Пусть попробуют пристроить свои самолёты в менее рискованных регионах. А тут их нишу пока с удовольствием займут другие. С более крепкими нервами.
С учетом сбоя в поставках в 2020-2021 годах и возвращением рынка к нормальному положению, вскоре может оказаться так, что даже за "ржавыми корытами" очередь будет стоять из арендаторов. Как с нефтью - никому не была нужна, скважины закрыли, новых не бурили, теперь никак предложение не догонит спрос.
Никогда АН не выпускал конкурентных среднемагистральных самолетов, типа А320 или Б737. Эпоха выпуска самолётов для пассажирских перевозок для АНа закончилась в конце 60-х на ближнемагистральном Ан-24. На большее не спромоглись. И соваться в эту нишу сейчас (впрочем как и 10,20,30 лет назад) это то же самое, что возобновить производство запорожцев. Боинг и Айрбас не догнать никогда. Советский (украинский) авиапром морально умер уже в начале 80-х.
Насчет заботы о лизингодавцах, то тут да. Нет железных яиц работать в Украине - давай до свиданья. После парочки ковидных лет, в условиях, когда половина бортов простаивает на земле предложение как бы превышает спрос. Пусть попробуют пристроить свои самолёты в менее рискованных регионах. А тут их нишу пока с удовольствием займут другие. С более крепкими нервами.
Тракторист написав:а чем вас не устраивает например Ан-148?...
Он всем хорош. Только дальность полета и пассажировместимость в 2 раза меньше. Ну и как быстро Антонов может наклепать хотя бы 10 самолётов? Плюс представьте: прилетает ваш самолёт куда-нибудь в Вену или Афины и тут оказывается, что требуется замена какой-нибудь детали. Каковы шансы, что на складе в аэропорту Вены или Афин найдутся запчасти к АН? И каковы шансы найти там запчасти к 737 или 321? В итоге вместо задержки на пару часов ваш самолёт будет стоять пару дней в ожидании запчастей (и техников!). Сорванные рейсы, плата за парковку, размещение экипажа...