Успіх написав:То ппц! Те, що один надрочує на філіпінку - ще можна зрозуміти.
Але те, що інший надрочує на стару курагу🤦🏻 - це за межами здорового глузду!
Вам такая не даст
Курага́ — сушені абрикоси або персики без кісточок. Належить до сухофруктів. Крупні сорти сушать без кісточок, дрібні сорти — урюк, сушать з кісточками, оскільки у більшості сортів урюку кісточки погано відділяються від м'якоті. Урюк як цільний плід має більш високу поживну цінність.
Натуральна курага має забарвлення темного кольору, якщо протягом сушіння на абрикоси потрапляє волога.
В українських магазинах представлена, як правило, курага з Туреччини. З цієї ж країни привозять так звану «органік» або натуральну курагу темного кольору. Вона вирощується без застосування пестицидів або гербіцидів і висушується без діоксиду сірки. Вона значно дорожча і солодша за звичайну блискучу курагу жовто-помаранчевого кольору.
Bolt написав:Ви вже колись озвучували другий варіант-вдало одружитися
Так, я теж, наче пригадую цей варіант.
Тож, або красти, або вдало одружитися. (Ну, Успіх, запропонував би пробувати себе в різних бізнесах, поки молодий і ентузіазму два вагона) Але зараз хочу зупинитись саме на вищенаписаних двох варіантах - красти, або вдало одружитися.
І щось так сумно стало, якщо глибоко про це подумати... Отакий стоїш біля печі, де палає вогонь і купа червоного жару... - і береш "чесність" - та кидаєш в пічку... - береш "справжню любов/кохання" і теж - в пічку! - а потім, взагалі, "все ДОБРО" кидаєш в пічку і зачиняєш дверцята... Потім, відійшовши від печі, бачиш, що залишилась чорна купа "зла"... - а до тебе підходить чорт і міцно тисне тобі руку!
Успіх написав:То ппц! Те, що один надрочує на філіпінку - ще можна зрозуміти.
Але те, що інший надрочує на стару курагу🤦🏻 - це за межами здорового глузду!
Вам такая не даст
Курага́ — сушені абрикоси або персики без кісточок. Належить до сухофруктів. Крупні сорти сушать без кісточок, дрібні сорти — урюк, сушать з кісточками, оскільки у більшості сортів урюку кісточки погано відділяються від м'якоті. Урюк як цільний плід має більш високу поживну цінність.
Натуральна курага має забарвлення темного кольору, якщо протягом сушіння на абрикоси потрапляє волога.
В українських магазинах представлена, як правило, курага з Туреччини. З цієї ж країни привозять так звану «органік» або натуральну курагу темного кольору. Вона вирощується без застосування пестицидів або гербіцидів і висушується без діоксиду сірки. Вона значно дорожча і солодша за звичайну блискучу курагу жовто-помаранчевого кольору.