Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 40
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
20%
8
41,50-42,00
43%
17
42,00-42,50
13%
5
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:19

  Дюрі-бачі написав:то що, євро знову буде рости?


не думаю
Pupsik
Повідомлень: 3259
З нами з: 07.06.12
Подякував: 803 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:04

Навуходоносор
та официально пишут что вступил в Оболонское ТРО и потом постепенно то да се, дроны запускал
видно, что вояка он толковый, во всяком случае по той инфе, что видно в сети.
кацапы плачут
smdtranz
Повідомлень: 656
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 112 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 13:17

zerocool


добре показує рівень поінформованості цього форуму. :mrgreen:

Зазвичай перший же комент під цією картинкою «в інтернетах» за таким от розвінчувачем міфів як ви))
Інколи важлива не істина)
Повідомлень: 16434
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:07


Ірина_
Повідомлень: 5135
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 16:43

  Pupsik написав:
  Дюрі-бачі написав:то що, євро знову буде рости?


не думаю

Пока что наблюдаем плавный рост евро по отношению к доллару США.
Вопрос лишь только в одном: когда будет остановка?
Мой прогноз - дойдет до 1,20 и будет "крутиться" около этой цифры несколько месяцев.
Victor8
Повідомлень: 1099
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 23:21

  Pupsik написав:
  Дюрі-бачі написав:то що, євро знову буде рости?


не думаю


думаю
The_Rebel
Повідомлень: 793
З нами з: 01.06.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 205 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 03:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?
Повідомлень: 164
З нами з: 14.11.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 08:49

Головне - не знімайте вивіску "Буде пА 50!"

  funtic написав:всі експерти кичали ще недавно що в 25 році долар буде 45 а дехто 50 бо ніби в бюджет заклали 45 плюс війна що пішло не так і чи довго протримається 42?

Все буде!
Просто треба трохи почекати))

Просто може прогнозисти курсу з роком помилились))

А так, то все буде ;)
Успіх
Повідомлень: 8672
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
4
8
1
5
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

