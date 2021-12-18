Ситуація з коронавірусом у Києві покращилась. Місто перейшло з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину.
Дивися повний текст Київ повернувся в «жовту» зону карантину: яка ситуація в інших регіонах.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 12:30
Київ повернувся в «жовту» зону карантину: яка ситуація в...
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Дивися повний текст Київ повернувся в «жовту» зону карантину: яка ситуація в інших регіонах.
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