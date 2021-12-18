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Київ повернувся в «жовту» зону
карантину: яка ситуація в...

Київ повернувся в «жовту» зону карантину: яка ситуація в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:30

Київ повернувся в «жовту» зону карантину: яка ситуація в...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з коронавірусом у Києві покращилась. Місто перейшло з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину.

Дивися повний текст Київ повернувся в «жовту» зону карантину: яка ситуація в інших регіонах.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:31

карантин юридически закончился год назад...
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