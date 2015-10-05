панкєтка якась
ось хороші дівчата
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Додано: Пон 25 тра, 2026 21:42
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 25 тра, 2026 21:46
Re: Психологія та саморозвиток
Наша моравська русиночка
Додано: Пон 25 тра, 2026 22:39
Підсумовуючи
Підсумовуючи.
Як казав один влогер (Mad Matt
Якщо перебратися на Філіпіни, то ти якби перемістишся у машині часу в 80-і чи 90-і з "ламповими" сральниками тіпа сортір вигрібна яма (і ковшиком на злити воду щоб помити руку якою підтерся) і запальними фемками яких ще не вразив дух вірусу фемінізму.
Додано: Пон 01 чер, 2026 00:16
Пару дней назад в НЙ была авария - на велодорожке столкнулись лоб в лоб электросамокатчик и велосипедист. 2 трупа.
Додано: Сер 03 чер, 2026 13:26
трохи психології у відео
трохи психології у відео
і жодного самокату
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:51
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Суб 06 чер, 2026 08:38
Re: Психологія та саморозвиток
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