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Платна дорога в Україні. Чи
обов’язково треба буде платити

Платна дорога в Україні. Чи обов’язково треба буде платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:47

Платна дорога в Україні. Чи обов’язково треба буде платити

Пропонуємо до обговорення:
Проїзд першою в Україні платною дорогою коштуватиме близько 8 євроцентів за кілометр (приблизно 2,6 гривні).

Дивися повний текст Платна дорога в Україні. Чи обов’язково треба буде платити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:47

Да конечно , не будут платными. Обіцянки - цяцянки, а дурням - радість.
Svetas
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Модератори: Ірина_, Модератор

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