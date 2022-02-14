Проїзд першою в Україні платною дорогою коштуватиме близько 8 євроцентів за кілометр (приблизно 2,6 гривні).
Дивися повний текст Платна дорога в Україні. Чи обов’язково треба буде платити.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 10:47
Платна дорога в Україні. Чи обов’язково треба буде платити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платна дорога в Україні. Чи обов’язково треба буде платити.
Додано: Вів 15 лют, 2022 10:47
Да конечно , не будут платными. Обіцянки - цяцянки, а дурням - радість.
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