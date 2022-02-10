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Як оплатити комуналку через
Приват24 коштом «єПідтримки»

Як оплатити комуналку через Приват24 коштом «єПідтримки»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:32

Як оплатити комуналку через Приват24 коштом «єПідтримки»

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти ПриватБанку старше 60 років можуть оплачувати комуналку з карток єПідтримка у відділеннях банку та Приват24.

Дивися повний текст Як оплатити комуналку через Приват24 коштом «єПідтримки».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:32

А чего только 60+ разрешили - у остальных типа проблем с коммуналкой нету? Просто так ВСЕ сразу эту 1000 закажут и потратят, а пенсионеров ОЧЕНЬ мало пока оформляют эту помощь - вот они и дают, то что НЕ ПОТРАТЯТ. Аферисты какие-то у власти((((
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:55

  m12345oleg написав:А чего только 60+ разрешили


Timeo Danaos et dona ferentes
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