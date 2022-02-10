Клієнти ПриватБанку старше 60 років можуть оплачувати комуналку з карток єПідтримка у відділеннях банку та Приват24.
Дивися повний текст Як оплатити комуналку через Приват24 коштом «єПідтримки».
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Додано: Вів 15 лют, 2022 12:32
Як оплатити комуналку через Приват24 коштом «єПідтримки»
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Дивися повний текст Як оплатити комуналку через Приват24 коштом «єПідтримки».
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:32
А чего только 60+ разрешили - у остальных типа проблем с коммуналкой нету? Просто так ВСЕ сразу эту 1000 закажут и потратят, а пенсионеров ОЧЕНЬ мало пока оформляют эту помощь - вот они и дают, то что НЕ ПОТРАТЯТ. Аферисты какие-то у власти((((
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:55
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